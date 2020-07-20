Глава ПЦУ сьогодні помолиться за жертв розстрілів НКВС у Дем’яновому лазі.

 

Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній нині перебуває з архіпастирським візитом в Івано-Франківській області. Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

 

Фото: pomisna.info

 

Зокрема вчора, 19 липня, глава ПЦУ провів заупокійну молитву у церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Одаї Тисменицького благочиння, відслужив Божественну літургію у храмі Покладення ризи Пресвятої Богородиці в Шешорах, а також відвідав Спасо-Преображенський угорницький чоловічий монастир у селі Угорники Коломийського району. Сьогодні ж митрополит Епіфаній очолить панахиду за жертвами масових розстрілів в урочищі Дем’янів лаз, що біля Івано-Франківська.

 

У Шешорах Митрополита Епіфанія зустрічали з трембітами. Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

 

У Шешорах митрополиту Епіфанію співслужили митрополит Галицький Андрій, настоятель храму протоієрей Юрій Павличко та духовенство єпархії. На спільну молитву завітали представники місцевої влади та численні віряни. Після богослужіння присутні помолилися за припинення епідемії, а відтак Блаженнійший Епіфаній відзначив настоятеля храму протоієрея Юрія Павличка орденом святого архістратига Божого Михаїла 2-го ступеня та також вручив іменний хрест предстоятеля. Церковні відзнаки отримали також меценати і благодійники храму.

 

В Угорниках Предстоятель ПЦУ звершив панахиду біля пам’ятника Героям Небесної сотні і полеглим захисникам України, а також відвідав храми обителі та цілюще джерело «Дзвіньоха», розташоване в нижній частині монастиря.

 

Сьогодні ж вранці Митрополит Епіфаній зустрівся з керівництвом області й міста та дав брифінг для ЗМІ, – повідомляє пресслужба Івано-Франківської ОДА. Під час спілкування глава ПЦУ зазначив, що ми маємо пам'ятати тих, хто віддав життя за незалежність України.

 

Фото: if.gov.ua

 

«Ми завжди молимося за новітніх героїв, які віддали своє життя за незалежність нашої держави, – наголосив митрополит. – Усі ми хочемо справедливого миру та бути господарями на своїй землі. Наше прагнення – це сильна незалежна демократична держава».

 

Під час пресконцеренції предстоятель ПЦУ також розповів про ситуацію з переходом релігійних громад до ПЦУ. Зокрема наголосив, що процес переходу триває і має відбуватися суто у правовому полі, згідно з чинним законодавством.

20.07.2020

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