Галицькі хроніки COVID-19: 19 липня.

Станом на 09:00 19 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 13 894 хворих на COVID-19. За минулу добу – 224 нові випадки: 79 – на Івано-Франківщині, 109 – на Львівщині (проведено 546 ПЛР-дослідженняь) і 36 – на Тернопіллі (проведено 453 дослідження методом ПЛР. ДУ "Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України" подає на один випадок більше.
За минулу добу підтверджено одну смерть унаслідок коронавірусної інфекції – на Львівщині. Летальність коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини тепер становить 2,6 %.
За весь час пандемії у трьох областях одужало 4 276 хворих на COVID-19. За минулу добу – 117 осіб: 98 – на Львівщині та 19 – на Тернопіллі.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 липня (09:00): 2430 випадків, 36 нових
(плюс врахований один випадок, з яким була розбіжність у даних РНБО й ДУ "Тернопільський ОЛЦ")
м. Тернопіль – 10 осіб
Бережанський район – 1 особа
Чортківський район – 1 особа
Монастириський район – 2 особи
Збаразький район – 5 осіб
Підволочиський район – 2 особи
Тернопільський район – 5 осіб
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 2 особи
Зборівський район – 3 особи
Лановецький район – 2 особи
Теребовлянський район – 1 особа
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 липня (09:00): 8000 випадків, 109 нових
м.Львів – 67 осіб
Бродівський район – 1 особа
Городоцький район – 2 особи
Дрогобицький район – 6 осіб
Жовківський район – 6 осіб
Золочівський район – 7 осіб
Кам'янка-Бузький район – 8 осіб
Пустомитівський район – 6 осіб
Сокальський район – 1 особа
Стрийський район – 2 особи
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 липня (09:00): 3464 випадки, 79 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.19.07.2020