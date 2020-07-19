Галицькі хроніки COVID-19: 19 липня.

Станом на 09:00 19 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 13 894 хворих на COVID-19. За минулу добу – 224 нові випадки: 79 – на Івано-Франківщині, 109 – на Львівщині (проведено 546 ПЛР-дослідженняь) і 36 – на Тернопіллі (проведено 453 дослідження методом ПЛР. ДУ "Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України" подає на один випадок більше.







За минулу добу підтверджено одну смерть унаслідок коронавірусної інфекції – на Львівщині. Летальність коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини тепер становить 2,6 %.



За весь час пандемії у трьох областях одужало 4 276 хворих на COVID-19. За минулу добу – 117 осіб: 98 – на Львівщині та 19 – на Тернопіллі.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 липня (09:00): 2430 випадків, 36 нових

(плюс врахований один випадок, з яким була розбіжність у даних РНБО й ДУ "Тернопільський ОЛЦ")

м. Тернопіль – 10 осіб

Бережанський район – 1 особа

Чортківський район – 1 особа

Монастириський район – 2 особи

Збаразький район – 5 осіб

Підволочиський район – 2 особи

Тернопільський район – 5 осіб

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 2 особи

Зборівський район – 3 особи

Лановецький район – 2 особи

Теребовлянський район – 1 особа

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 липня (09:00): 8000 випадків, 109 нових

м.Львів – 67 осіб

Бродівський район – 1 особа

Городоцький район – 2 особи

Дрогобицький район – 6 осіб

Жовківський район – 6 осіб

Золочівський район – 7 осіб

Кам'янка-Бузький район – 8 осіб

Пустомитівський район – 6 осіб

Сокальський район – 1 особа

Стрийський район – 2 особи

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 2 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 липня (09:00): 3464 випадки, 79 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.