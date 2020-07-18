Галицькі хроніки COVID-19: 18 липня.

 

Станом на 09:00 18 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 13 670 хворих на COVID-19. За минулу добу – 249 нових випадків. Добові показники за областями розподілені так: 76 – на Івано-Франківщині, 137 – на Львівщині (проведено 821 ПЛР-дослідження) і 36 – на Тернопіллі (проведено 571 дослідження методом ПЛР. ДУ "Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України" подає на один випадок менше.

 

 
За минулу добу підтверджено 5 смертей унаслідок коронавірусної інфекції: четверо людей померли на Львівщині та одна на Івано-Франківщині. 

 

За весь час пандемії у трьох областях одужало 4 159 хворих на COVID-19. За минулу добу – 64 особи: 21 – на Львівщині, 25 – на Тернопіллі та 18 – на Івано-Франківщині.

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 липня (09:00): 2394 випадки, 36 нових

(дані ДУ "Тернопільський ОЛЦ" відрізняються на один випадок)

м. Тернопіль – 9 осіб

Бережанський район – 1 особа

Чортківський район – 9 осіб

Монастириський район – 2 особи

Збаразький район – 2 особи

Підволочиський район – 2 особи

Тернопільський район – 3 особи

Кременецький район – 1 особа

Гусятинський район – 1 особа

Теребовлянський район – 5 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18  липня (09:00): 7891 випадок, 137 нових

м. Львів – 40 осіб

Буський район – 1 особа

Дрогобицький район – 13 осіб

Жидачівський район – 3 особи

Жовківський район – 18 осіб

Золочівський район – 8 осіб

Кам'янка-Бузький район – 3 особи

Миколаївський район – 14 осіб

Мостиський район – 1 особа

Перемишлянський район – 9 осіб

Пустомитівський район – 7 осіб

Сколівський район – 2 особи

Стрийський район – 1 особа

Турківський район – 3 особи

Яворівський район – 14 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 липня (09:00): 3385 випадків, 76 нових 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

18.07.2020

До теми

Дуда 2,0 як перемога консервативних цінностей?
Максим МУЛЯР
Консервативні цінності для поляків виявилися таки ближчими за ліберальні. Так, зокрема, можна потрактувати перемогу чинного президента Польщі Анджея Дуди над Рафалом Тшасковським.
17.07.20 | | У світі
Перший цілісний код хромосоми
Новий метод секвенування вперше дає змогу розшифрувати ДНК – без прогалин.
17.07.20 | | Наука
Новий роман про галицьких емігрантів
Україський ПЕН
Над новими книжками в Харкові місяць працюватимуть письменник Максим Беспалов (Дніпро/Львів) і перекладачка Тетяна Родіонова (Київ), письменник Банди Шолтес (Ужгород) і перекладач Юрій Матевощук (Тернопіль).
16.07.20 | | Штука
Трагедія психоаналізу та його батька
Юстина Добуш
Ломанн, поєднуючи декотрі деталі з біографії, умови написання центральних для діяльності психоаналізу праць та їхній сенс, в результаті без надмірного пафосу звільняє нас від тих кліше
15.07.20 | | Штука
Таємниця сонячних циклів
У конвективній зоні Сонця плазматичні потоки роблять великий виток, на що йде приблизно 22 роки.
15.07.20 | | Наука
Час руйнувати, час будувати
Кармен Посадас
Eclesiastés dixit: після часу танцювати і сміятись завжди приходить час плакати і сумувати. Але й: що більшим є лихо, то чудовішим буде відновлення
15.07.20 | | Дискурси
Барокова пластика сакруму
Ігор Зілінко
Вразило, як Іван Руткович перевів риси барокової гравюри у живопис, створивши особливий колорит, динамічні пластичні рішення, характерні живописні живі лики. Прагну продовжити його пошуки.
14.07.20 | | Штука
Багато дітей залишилися за бортом навчання
Лілія ГРИНЕВИЧ
З вересня може бути ситуація, що уряд буде наступати на ті самі граблі, а діти далі будуть залишатися поза навчальним процесом. 
14.07.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.