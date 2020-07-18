Галицькі хроніки COVID-19: 18 липня.

Станом на 09:00 18 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 13 670 хворих на COVID-19. За минулу добу – 249 нових випадків. Добові показники за областями розподілені так: 76 – на Івано-Франківщині, 137 – на Львівщині (проведено 821 ПЛР-дослідження) і 36 – на Тернопіллі (проведено 571 дослідження методом ПЛР. ДУ "Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України" подає на один випадок менше.



За минулу добу підтверджено 5 смертей унаслідок коронавірусної інфекції: четверо людей померли на Львівщині та одна на Івано-Франківщині.

За весь час пандемії у трьох областях одужало 4 159 хворих на COVID-19. За минулу добу – 64 особи: 21 – на Львівщині, 25 – на Тернопіллі та 18 – на Івано-Франківщині.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 липня (09:00): 2394 випадки, 36 нових

(дані ДУ "Тернопільський ОЛЦ" відрізняються на один випадок)

м. Тернопіль – 9 осіб

Бережанський район – 1 особа

Чортківський район – 9 осіб

Монастириський район – 2 особи

Збаразький район – 2 особи

Підволочиський район – 2 особи

Тернопільський район – 3 особи

Кременецький район – 1 особа

Гусятинський район – 1 особа

Теребовлянський район – 5 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 липня (09:00): 7891 випадок, 137 нових

м. Львів – 40 осіб

Буський район – 1 особа

Дрогобицький район – 13 осіб

Жидачівський район – 3 особи

Жовківський район – 18 осіб

Золочівський район – 8 осіб

Кам'янка-Бузький район – 3 особи

Миколаївський район – 14 осіб

Мостиський район – 1 особа

Перемишлянський район – 9 осіб

Пустомитівський район – 7 осіб

Сколівський район – 2 особи

Стрийський район – 1 особа

Турківський район – 3 особи

Яворівський район – 14 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 липня (09:00): 3385 випадків, 76 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.