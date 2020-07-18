Галицькі хроніки COVID-19: 18 липня.

Станом на 09:00 18 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 13 670 хворих на COVID-19. За минулу добу – 249 нових випадків. Добові показники за областями розподілені так: 76 – на Івано-Франківщині, 137 – на Львівщині (проведено 821 ПЛР-дослідження) і 36 – на Тернопіллі (проведено 571 дослідження методом ПЛР. ДУ "Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України" подає на один випадок менше.
За минулу добу підтверджено 5 смертей унаслідок коронавірусної інфекції: четверо людей померли на Львівщині та одна на Івано-Франківщині.
За весь час пандемії у трьох областях одужало 4 159 хворих на COVID-19. За минулу добу – 64 особи: 21 – на Львівщині, 25 – на Тернопіллі та 18 – на Івано-Франківщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 липня (09:00): 2394 випадки, 36 нових
(дані ДУ "Тернопільський ОЛЦ" відрізняються на один випадок)
м. Тернопіль – 9 осіб
Бережанський район – 1 особа
Чортківський район – 9 осіб
Монастириський район – 2 особи
Збаразький район – 2 особи
Підволочиський район – 2 особи
Тернопільський район – 3 особи
Кременецький район – 1 особа
Гусятинський район – 1 особа
Теребовлянський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 липня (09:00): 7891 випадок, 137 нових
м. Львів – 40 осіб
Буський район – 1 особа
Дрогобицький район – 13 осіб
Жидачівський район – 3 особи
Жовківський район – 18 осіб
Золочівський район – 8 осіб
Кам'янка-Бузький район – 3 особи
Миколаївський район – 14 осіб
Мостиський район – 1 особа
Перемишлянський район – 9 осіб
Пустомитівський район – 7 осіб
Сколівський район – 2 особи
Стрийський район – 1 особа
Турківський район – 3 особи
Яворівський район – 14 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 липня (09:00): 3385 випадків, 76 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.18.07.2020