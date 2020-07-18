У заплавах

не з дощу – з поодиноких крапель

в комишах намокли гнізда чапель

в прибережних озерцях лагун

станція з приватним магазином

для каністр – про запас – з бензином

ми знайдемо місце в катерку

ув порослих водяних заплавах

в мілководді – в перегнилих травах

білі чаплі – й сірий шилохвіст

гнізда їх – побачити не можна

маґістрат їх – у Палаці дожів

зжовклому як складки жирові

в комишах проблискують як брошки

наче срібні у футлярі ложки

шиї чапель – крила їх. Качок-

шилохвостів з шийними хустками

з чубками клобуками шапками –

з золота насотаних ниток

а якщо б придумати оркестру

в фільм Фелліні птаство перенести

де парча важка й вода тонка

для іржавих звуків білих чапель

для отих поодиноких крапель

бамкання по блясі катерка

в тих заплавах – ув оркестрах пташих

у містах венецьких і не наших

шилохвостих – чаплевих з води

зранку між пробудженням і страхом

голову ховаючи під паху

на тонких і майже дротяних

із галуззя витончених ніжках

в пелеринах – наче льоля – ніжних

визирають з комишиних стін

боязко – з пташиної печалі

із заплав липневих – білі чаплі

а за ними – зарослі густі

пролітають рівнокрилі бабки

продзвенить від хвилі синій бакен

чути звук клепсидри із піском

тиша замикається на чаплі

– одноногій венеційській чарці

до країв залитій молоком –