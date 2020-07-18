У заплавах

не з дощу – з поодиноких крапель
в комишах намокли гнізда чапель
в прибережних озерцях лагун
станція з приватним магазином
для каністр – про запас – з бензином
ми знайдемо місце в катерку
ув порослих водяних заплавах
в мілководді – в перегнилих травах
білі чаплі – й сірий шилохвіст
гнізда їх – побачити не можна
маґістрат їх – у Палаці дожів
зжовклому як складки жирові
в комишах проблискують як брошки
наче срібні у футлярі ложки
шиї чапель – крила їх. Качок-
шилохвостів з шийними хустками
з чубками клобуками шапками –
з золота насотаних ниток
а якщо б придумати оркестру
в фільм Фелліні птаство перенести
де парча важка й вода тонка
для іржавих звуків білих чапель
для отих поодиноких крапель
бамкання по блясі катерка
в тих заплавах – ув оркестрах пташих
у містах венецьких і не наших
шилохвостих – чаплевих з води
зранку між пробудженням і страхом
голову ховаючи під паху
на тонких і майже дротяних
із галуззя витончених ніжках
в пелеринах – наче льоля – ніжних
визирають з комишиних стін
боязко – з пташиної печалі
із заплав липневих – білі чаплі
а за ними – зарослі густі
пролітають рівнокрилі бабки
продзвенить від хвилі синій бакен
чути звук клепсидри із піском
тиша замикається на чаплі
– одноногій венеційській чарці
до країв залитій молоком –
18.07.2020