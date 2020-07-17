НАБУ оголосило підозру голові найбільш скандального суду України.

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлові Вовку та голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку, а також заступнику та ще п’ятьом суддям столичного Окружного адмінсуду. Їм інкримінують спробу насадити контроль над всією суддівською владою в Україні.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ у п'ятницю.

"Як з’ясувало слідство, зазначені особи, загалом дванадцятеро, діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі", – ідеться в повідомленні Антикорупційного бюро.

Згідно з версією слідства, "фактично, зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл". "Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи фізичних осіб до свого ж суду з подальшим «надшвидким» їх розглядом та з наперед визначеним результатом", – переповіли в НАБУ.

Бюро нагадує, що раніше спільно з представниками Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України здійснило обшуки у приміщеннях ОАСК та Суворовського районного суду Одеси, повідомивши про підозру голові ОАСК і ще трьом суддям. Тоді служителям Феміди інкримінували винесення завідомо неправосудних судових рішень та втручання у діяльність судових органів для створення штучних перешкод у роботі ВККС.

НАБУ опублікувало 45-хвилиний відеоролик з інформацією про суддівські порушення, а також записами розмов за участю керівництва суду. Під час їхніх розмов лунають фрази (правдоподібно, російською мовою): "Єслі оні готови проспонсіровать ето, то ми готови ету х*йню дать"; "І Козьякова, і Бенедисюка – нах*й, і Вєрховний суд – нах*й"; "Еслі б оні зналі, за какімі процесамі ми стоім, я так думаю, што оні би ах*єлі".

Центр протидії корупції нагадує, що існування дискредитованого ОАСК – "виключна відповідальність Володимира Зеленського". "Вперше докази того, як судді цього суду шантажують посадовців та тиснуть на органи влади ми побачили рік тому. І нуль реакції з боку Президента", – обурились у ЦВК.

Антикорупційна організація нагадує, що розформувати суд можна лише через подання керівника держави відповідного законопроєкту до Верховної Ради. "Але Зеленський зробив вигляд, що нічого не знає про суд. І навіть у своєму новому законопроєкті (уже другому) глава держави вперто ігнорує цю проблему та не ініціює жодних заходів", – обурилися Віталій Шабунін і Ко.

Центр протилії корупції вважає, що "відмовчування означатиме банальне покривання найкорумпованішого суду в країні".