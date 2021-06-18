ОАСК став на захист призначення Юрія Вітренка.

Окружний адміністративний суд Києва призупинив розпорядження Національного агентства з питань запобігання корупції про усунення порушень Кабінетом міністрів, які стосуються призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України". ОАСК ухвалив таке рішення після розгляду позову прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це повідомила пресова служба НАЗК. При цім аґенція висловила подив квапливістю суду.

"ОАСК забезпечив розгляд клопотання про забезпечення позову в рекордні строки – менше ніж за два дні. Така швидкість є безпрецедентною для українського правосуддя. Особливо зважаючи на те, що станом кінець 2020 року в судах накопичилося понад 3 тисячі справ щодо корупціонерів, які не були розглянуті", – заявив голова аґенції Олександр Новіков.

Він вважає, що задоволення цього позову судом доводить "кричущу необхідність завершення судової реформи".

"НАЗК також звертає увагу, що за постановою Вищого адміністративного суду України (ВАСУ) від 06.03.2008 № 2 застосування судом таких заходів забезпечення, які за змістом є ухваленням рішення без розгляду справи по суті, не відповідає меті правового застосування забезпечення позову", – йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що в цьому випадку позивач просить суд визнати протиправним та скасувати припис НАЗК, а суд без розгляду справи фактично виконує запитуване позивачем.

"Зважаючи на постанову ВАСУ, забезпечення такого позову не відповідає меті правового застосування забезпечення позову", – додали в аґенції.

НАЗК у приписі вимагало скасувати як незаконні пункти 8 та 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з яким Юрія Вітренка обрано та призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".

У НАЗК зазначають, що закон "Про запобігання корупції" передбачає, що після звільнення особи з публічної служби вона протягом року не може брати участь у керівництві організаціями, на які могла впливати під час роботи на державу. При цьому таке обмеження діє незалежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення.

За даними проведеного НАЗК моніторингу, Вітренко на посаді в. о. міністра енергетики в період з 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності "Нафтогазу".

У прес-службі "Нафтогазу" зазначили, що припис НАЗК є упередженим і оскаржуватиметься у судовому порядку.

З 29 квітня 2021 року на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України" замість Андрія Коболєва призначено Вітренка.