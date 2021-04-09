Брата судді Вовка заарештували; застава – 35 мільйонів гривень.

Вищий антикорупційний суд відправив під варту брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, заступника начальника управління Служби зовнішньої розвідки Юрія Зонтова. Його звинувачують у хабарництві і налагодженні спільних із братом корупційних схем.

Таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Віктор Ногачевський, передає Hromadske.

Альтернативою затримання суддя визначив 35,18 млн грн застави.

Якщо Зонтов унесе грошову поруку і вийде зі СІЗО, то на нього покладуть низку обов'язків, зокрема він муситиме здати закордонні паспорти, носити електронний браслет, не спілкуватися з братом Вовком, іншим підозрюваним Юрієм Донцом та рештою свідків.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стверджував, що адвокат Юрій Донець у змові з Зонтовим підбурили ліквідатора страхової компанії "АКС Кепітал" Сергія Коваленка дати 100 тисяч доларів хабаря судді ОАСК. За ці гроші вони нібито пообіцяли розв'язувати питання з цим суддею про задоволення позову "АКС Кепітал" до податкової Києва про скасування податкового повідомлення.

Зі слів сторони обвинувачення, усі деталі судової справи "АКС Кепітал", яка розглядалася в ОАСК, адвокат Донець і Зонтов обговорювали в месенджерах. Зокрема, брат голови ОАСК повідомив, що суддя відмовилася розглядати позов страхової компанії у спрощеному порядку.

Також Зонтов у листуванні нібито повідомив адвокату Донцю, що у ліквідатора "АКС Кепітал" треба взяти 10 тисяч доларів. Пізніше ці кошти Коваленко передав підозрюваному адвокату, що підтвердив у листуванні з Зонтовим сам Донець.

Надалі, як стверджував прокурор, у листуванні брат голови ОАСК наголосив, що решту хабаря у 90 тисяч доларів необхідно передати до 6 квітня. Ці кошти ліквідатор страхової компанії передав адвокату Донцю, а той передав 80 тисяч доларів із суми Зонтову, а 10 тисяч – залишив собі.

Як повідомив прокурор, під час невідкладних обшуків у Донця знайшли 20 тисяч доларів, номери купюр яких збігаються із врученим хабарем. Решту 80 тисяч доларів знайшли в офісі брата голови ОАСК. Номери купюр теж збігаються з хабарем. Частина з них були імітаційними. Також детективи віднайшли і флешку, на якій був проєкт судового рішення про задоволення позову страхової компанії "АКС Кепітал", яке мав ухвалити ОАСК.

Водночас адвокати Зонтова виступали проти затримання свого клієнта. Вони стверджували, що кошти вилучили незаконно, оскільки обшук проводився без рішення суду. Однак прокурор повідомив, що обшук був невідкладний і не потребував ухвали – його метою було врятування переданих грошей.

Окремо адвокати брата голови ОАСК повідомили, що вилучені мільйони доларів не є злочинними. Частина з них передана на зберігання іншими особами або за договорами іпотеки. Сам Зонтов не вважав ці кошти неправомірною вигодою.

НАБУ 6 квітня повідомило про те, що викрило на отриманні хабаря у 100 тисяч доларів брата керівника Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова. Гроші нібито мали передати самому Вовку.

Два адвокати, згідно з даними слідства, обіцяли за 100 тисяч доларів домовитися з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі. Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри двом адвокатам.

Юрія Зонтова відсторонили від роботи у Службі зовнішньої розвідки України. Натомість Павло Вовк заявив, що ні він, ні ОАСК "не мають стосунку до провокацій". З його слів, ім'я брата використовують «як "видатковий матеріал" для зведення особистих рахунків.