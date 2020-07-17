Роковини MH17: МЗС поклало відповідальність на Росію; Зеленський – ні.

Президент України Володимир Зеленський у своїй заяві щодо роковин трагедії літака рейсу MH17 ані словом не згадав про відповідальність Росії – ані правову, ані моральну – за збиття "Боїнга" "Малайзійських авіаліній". А фіґурантів судового процесу в Гаазі назвав "можливими" винуватцями.

Зеленський опублікував заяву на особистій сторінці у Facebook.

"Шість років тому сталася страшна катастрофа пасажирського літака Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17, що прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. Загинуло 298 осіб – усі пасажири й весь екіпаж", – нагадав Президент.

"Від початку розслідування цієї трагедії Україна показала себе як надійного міжнародного партнера, зацікавленого у правді. Кримінальний процес проти можливих винуватців злочину розпочався в Нідерландах 9 березня цього року. Цей суд обіцяє стати одним з найбільших у світовій практиці за останні десятиліття, адже, крім усього іншого, до нього прикута значна міжнародна увага", – зазначив Зеленський.

"Справедливість має восторжествувати. В ім'я миру та пам'яті всіх загиблих", – очікує він.

Міністерство закордонних справ у своїй заяві наголошує, що Україна пам'ятає про кожного загиблого і зробить все можливе "для встановлення справедливості у справі збиття літака МН17 та покарання винних у цьому жахливому злочині".

МЗС засвідчує, що Україна налаштована продовжувати тісну співпрацю з Нідерландами та іншими партнерами по Спільній слідчій групі "з метою притягнення винних до відповідальності у рамках кримінального процесу та вітає початок судового процесу цього року".

При тім Михайлівська площа не цурається виголосити назву винуватця – Росія.

"Ми також вживаємо заходів в рамках процесу у Міжнародному Суді ООН для притягнення РФ до відповідальності за порушення її зобов’язань за Міжнародною конвенцією про боротьбу із фінансуванням тероризму, що призвело до збиття МН17, – ідеться у заяві. – Важливим кроком у цьому зв’язку є також звернення Нідерландів до Європейського суду з прав людини з позовом проти РФ з метою притягнення цієї держави до відповідальності з огляду на її роль у збитті МH17. Закликаємо Російську Федерацію визнати свою відповідальність, виконувати свої міжнародні зобов’язання, зокрема Резолюцію РБ ООН 2166, та співпрацювати зі слідством".