Роковини MH17: МЗС поклало відповідальність на Росію; Зеленський – ні.

 

Президент України Володимир Зеленський у своїй заяві щодо роковин трагедії літака рейсу MH17 ані словом не згадав про відповідальність Росії – ані правову, ані моральну – за збиття "Боїнга" "Малайзійських авіаліній". А фіґурантів судового процесу в Гаазі назвав "можливими" винуватцями.

 

Зеленський опублікував заяву на особистій сторінці у Facebook.

 

 

"Шість років тому сталася страшна катастрофа пасажирського літака Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17, що прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. Загинуло 298 осіб – усі пасажири й весь екіпаж", – нагадав Президент. 

 

"Від початку розслідування цієї трагедії Україна показала себе як надійного міжнародного партнера, зацікавленого у правді. Кримінальний процес проти можливих винуватців злочину розпочався в Нідерландах 9 березня цього року. Цей суд обіцяє стати одним з найбільших у світовій практиці за останні десятиліття, адже, крім усього іншого, до нього прикута значна міжнародна увага", – зазначив Зеленський.

 

"Справедливість має восторжествувати. В ім'я миру та пам'яті всіх загиблих", – очікує він.

 

Міністерство закордонних справ у своїй заяві наголошує, що Україна пам'ятає про кожного загиблого і зробить все можливе "для встановлення справедливості у справі збиття літака МН17 та покарання винних у цьому жахливому злочині".

 

МЗС засвідчує, що Україна налаштована продовжувати тісну співпрацю з Нідерландами та іншими партнерами по Спільній слідчій групі "з метою притягнення винних до відповідальності у рамках кримінального процесу та вітає початок судового процесу цього року".

 

При тім Михайлівська площа не цурається виголосити назву винуватця – Росія. 

 

"Ми також вживаємо заходів в рамках процесу у Міжнародному Суді ООН для притягнення РФ до відповідальності за порушення її зобов’язань за Міжнародною конвенцією про боротьбу із фінансуванням тероризму, що призвело до збиття МН17, – ідеться у заяві. – Важливим кроком у цьому зв’язку є також звернення Нідерландів до Європейського суду з прав людини з позовом проти РФ з метою притягнення цієї держави до відповідальності з огляду на її роль у збитті МH17. Закликаємо Російську Федерацію визнати свою відповідальність, виконувати свої міжнародні зобов’язання, зокрема Резолюцію РБ ООН 2166, та співпрацювати зі слідством".

 

17.07.2020

До теми

Перший цілісний код хромосоми
Новий метод секвенування вперше дає змогу розшифрувати ДНК – без прогалин.
17.07.20 | | Наука
Новий роман про галицьких емігрантів
Україський ПЕН
Над новими книжками в Харкові місяць працюватимуть письменник Максим Беспалов (Дніпро/Львів) і перекладачка Тетяна Родіонова (Київ), письменник Банди Шолтес (Ужгород) і перекладач Юрій Матевощук (Тернопіль).
16.07.20 | | Штука
Трагедія психоаналізу та його батька
Юстина Добуш
Ломанн, поєднуючи декотрі деталі з біографії, умови написання центральних для діяльності психоаналізу праць та їхній сенс, в результаті без надмірного пафосу звільняє нас від тих кліше
15.07.20 | | Штука
Таємниця сонячних циклів
У конвективній зоні Сонця плазматичні потоки роблять великий виток, на що йде приблизно 22 роки.
15.07.20 | | Наука
Час руйнувати, час будувати
Кармен Посадас
Eclesiastés dixit: після часу танцювати і сміятись завжди приходить час плакати і сумувати. Але й: що більшим є лихо, то чудовішим буде відновлення
15.07.20 | | Дискурси
Барокова пластика сакруму
Ігор Зілінко
Вразило, як Іван Руткович перевів риси барокової гравюри у живопис, створивши особливий колорит, динамічні пластичні рішення, характерні живописні живі лики. Прагну продовжити його пошуки.
14.07.20 | | Штука
А що після нас?
Андрій ЛЮБКА
Невже це нормально, якщо наша місія зводиться до збереження чи бодай не-руйнування того, що збудували інші?
14.07.20 | | Дискурси
Театр життєвої довіри
Ірина Гарець
У країнах з високим рівнем життя постановки в театрах є платформою для обговорення нагальних питань для громади. Це важлива практика, до якої ми ніяк не дійдемо, бо наш театр застряг у якійсь своїй часовій петлі й свідомо за нею ховається. Я UkrDramaHub зробила для того, щоб показати: сучасні інтелектуальні драматурги є!
13.07.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.