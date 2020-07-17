Зеленський вибрав Ірину Верещук для балотування в бурмистри Києва.

 

Партія "Слуга народу" на своїх зборах у четвер вибрала кандидата для участі в виборах міського голови Києва – від команди Володимира Зеленського балотуватиметься народна депутатка Ірина Верещук, колишня очільниця Рави-Руської. У проведенні "праймеріз" брав участь і сам Зеленський. 

 

Президент повідомив на брифінґу, що кандидата обирали за сукупністю трьох оцінок: голосування фракції, соціологічних рейтингів та бала від нього самого, повідомляє "Радіо Свобода".

 

 

"В нас було п’ять кандидатів. Я вважаю, що вони всі потужні. Вони всі будуть допомагати, ми так домовилися, нашому обраному кандидату. Був виступ по п’ять-сім хвилин у кожного: дуже стисло, коротко свої кроки, як людина збирається боротися", – сказав Зеленський.

 

"Всі три бали отримала Ірина Верещук, яка буде найкращим, найрозумнішим (я в цьому вже впевнений, тому що ми бачили різних кандидатів), найсимпатичнішим кандидатом", – заявив Президент.

 

Після цих слів голова партії Олександр Корнієнко, відомий лексикою про "корабельні сосни" у бік жінок, порадив Зеленському бути "обережнішим" із висловлюваннями про зовнішність. Зеленський відповів: "Чого? Що вона симпатичніша за Дубінського? Це не сексизм, я говорю правду".

 

Корнієнко заявив, що "Слуга народу" має "непогані перспективи в місті Києві" і планує вести нових людей в органи столичної влади.

 

Голова фракції Давид Арахамія додав, що кандидатка від "Слуги народу", на його думку, "точно переможе" Віталія Кличка. Партія Зеленського вирішила реготати з інтелектуальних здібностей теперішнього голови міста.

 

"За Ірину з самого початку були, тому що жінка-кандидат точно переможе відомого спортсмена. Тому що на ринг вони не вийдуть, фізична сила не може бути застосована, а інтелектуальна сила – ми в своєму кандидаті набагато впевненіші, ніж опонент", – пояснив Арахамія.

 

Ірина Верещук заявила, що готова зустрітися з Кличком на дебатах. "Я запрошую пана Кличка, користуючись нагодою, на дебати", – зазначила вона.

 

Окрім Верещук, на кандидування від "Слуги народу" претендували Микола Тищенко, Дмитро Гурін, Олександр Качура та Олександр Дубінський.

 

17.07.2020

До теми

Перший цілісний код хромосоми
Новий метод секвенування вперше дає змогу розшифрувати ДНК – без прогалин.
17.07.20 | | Наука
Новий роман про галицьких емігрантів
Україський ПЕН
Над новими книжками в Харкові місяць працюватимуть письменник Максим Беспалов (Дніпро/Львів) і перекладачка Тетяна Родіонова (Київ), письменник Банди Шолтес (Ужгород) і перекладач Юрій Матевощук (Тернопіль).
16.07.20 | | Штука
Трагедія психоаналізу та його батька
Юстина Добуш
Ломанн, поєднуючи декотрі деталі з біографії, умови написання центральних для діяльності психоаналізу праць та їхній сенс, в результаті без надмірного пафосу звільняє нас від тих кліше
15.07.20 | | Штука
Таємниця сонячних циклів
У конвективній зоні Сонця плазматичні потоки роблять великий виток, на що йде приблизно 22 роки.
15.07.20 | | Наука
Барокова пластика сакруму
Ігор Зілінко
Вразило, як Іван Руткович перевів риси барокової гравюри у живопис, створивши особливий колорит, динамічні пластичні рішення, характерні живописні живі лики. Прагну продовжити його пошуки.
14.07.20 | | Штука
А що після нас?
Андрій ЛЮБКА
Невже це нормально, якщо наша місія зводиться до збереження чи бодай не-руйнування того, що збудували інші?
14.07.20 | | Дискурси
Театр життєвої довіри
Ірина Гарець
У країнах з високим рівнем життя постановки в театрах є платформою для обговорення нагальних питань для громади. Це важлива практика, до якої ми ніяк не дійдемо, бо наш театр застряг у якійсь своїй часовій петлі й свідомо за нею ховається. Я UkrDramaHub зробила для того, щоб показати: сучасні інтелектуальні драматурги є!
13.07.20 | | Штука
П'ять запитань про коронавірус
Видання Nature проаналізувало п'ять запитань про коронавірус, над якими ламають голови вчені з усього світу.
13.07.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.