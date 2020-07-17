Зеленський вибрав Ірину Верещук для балотування в бурмистри Києва.

Партія "Слуга народу" на своїх зборах у четвер вибрала кандидата для участі в виборах міського голови Києва – від команди Володимира Зеленського балотуватиметься народна депутатка Ірина Верещук, колишня очільниця Рави-Руської. У проведенні "праймеріз" брав участь і сам Зеленський.

Президент повідомив на брифінґу, що кандидата обирали за сукупністю трьох оцінок: голосування фракції, соціологічних рейтингів та бала від нього самого, повідомляє "Радіо Свобода".

"В нас було п’ять кандидатів. Я вважаю, що вони всі потужні. Вони всі будуть допомагати, ми так домовилися, нашому обраному кандидату. Був виступ по п’ять-сім хвилин у кожного: дуже стисло, коротко свої кроки, як людина збирається боротися", – сказав Зеленський.

"Всі три бали отримала Ірина Верещук, яка буде найкращим, найрозумнішим (я в цьому вже впевнений, тому що ми бачили різних кандидатів), найсимпатичнішим кандидатом", – заявив Президент.

Після цих слів голова партії Олександр Корнієнко, відомий лексикою про "корабельні сосни" у бік жінок, порадив Зеленському бути "обережнішим" із висловлюваннями про зовнішність. Зеленський відповів: "Чого? Що вона симпатичніша за Дубінського? Це не сексизм, я говорю правду".

Корнієнко заявив, що "Слуга народу" має "непогані перспективи в місті Києві" і планує вести нових людей в органи столичної влади.

Голова фракції Давид Арахамія додав, що кандидатка від "Слуги народу", на його думку, "точно переможе" Віталія Кличка. Партія Зеленського вирішила реготати з інтелектуальних здібностей теперішнього голови міста.

"За Ірину з самого початку були, тому що жінка-кандидат точно переможе відомого спортсмена. Тому що на ринг вони не вийдуть, фізична сила не може бути застосована, а інтелектуальна сила – ми в своєму кандидаті набагато впевненіші, ніж опонент", – пояснив Арахамія.

Ірина Верещук заявила, що готова зустрітися з Кличком на дебатах. "Я запрошую пана Кличка, користуючись нагодою, на дебати", – зазначила вона.

Окрім Верещук, на кандидування від "Слуги народу" претендували Микола Тищенко, Дмитро Гурін, Олександр Качура та Олександр Дубінський.