Число інфікованих коронавірусом в Бразилії перевищило 2 млн.

Серед хворих на COVID-19 і президент країни Жаїр Болсонару.

 

 

Кількість випадків зараження коронавірусом в Бразилії минулої ночі перевищила два мільйони. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на Міністерство охорони здоров'я країни. За останню добу в країні виявили вірус SARS-CoV-2 у 45 403 осіб.

 

Загалом в Бразилії жертвами вірусу стали 76688 тисяч осіб. Лише впродовж четверга, 16 липня, померли 1322 людини.

 

Наразі Бразилія перебуває на другому місці в світі за кількістю заражень і смертей, поступаючись лише США, де, за даними Worldometer на ранок 17 липня, кількість заражених коронавірусом сягнула 3,69 мільйона осіб.

 

Епіцентром поширення вірусу SARS-CoV-2 в Бразилії є густонаселений південно-східний реґіон, в який входять штати Сан-Паулу і Ріо-де-Жанейро.

 

Раніше влада країни прогнозувала, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 стабілізується в липні, а в серпні число нових заражень піде на спад. Утім поки що спостерігається діаметрально протилежна тенденція.

 

У середу, 15 липня, президент Бразилії Жаїр Болсонару здав повторний тест на коронавірус, він знову виявився позитивним. COVID-19 у нього був діагностований ще за тиждень до цього.

 

З початку пандемії Болсонару висловлював скептицизм з приводу небезпечності вірусу і заявляв, що COVID-19 – це лише легка застуда. Тому він вперто чинив спротив запровадженню карантинних заходів.

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