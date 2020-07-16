У Сатанові відкрили ще один льох із замурованими там живцем у 1942 році євреями.

 

Z раніше докладно повідомляв про страшний злочин часів Голокосту, що стався у невеличкому надзбручанському селищі Сатанів у ніч проти 15 травня 1942 року. Тоді гітлерівці замурували живцем у старих льохах майже три сотні місцевих євреїв – переважно жінок та дітей. Понад тиждень по тому, як людей замурували у льохах, було чутно страшне, нелюдське завивання, що лунало з-під землі. З часом воно ставало все тихішим, аж поки зовсім стихло. Весь цей час, аби ніхто не звільнив нещасних, біля замурованого входу чатували німецькі вартові.

 

 

Одразу після визволення Сатанова льохи відкрили, аби перепоховати останки. Але тут-таки знову замурували – про перепоховання величезної маси напіврозкладених тіл годі було й говорити. Рештки пролежали у підвалі до 1953 року, аж поки їх перепоховали на старому єврейському цвинтарі.

 

Історія мала продовження вже у наш час. Минулого року було відкрито один з тих страшних льохів. Як виявилося, в п’ятдесятих звідти винесли лише найбільші фрагменти кістяків, підлога ж в підземеллі й далі залишалася густо вкрита людськими рештками. За тиждень кропіткої праці було зібрано кілька десятків великих пакетів останків. Їх перепоховали на старому єврейському цвинтарі.

 

 

Але 2019 року було виявлено лише один льох. Тоді як в акті розслідування гітлерівських злочинів від 20 червня 1944 року йшлося про дві підземні камери. Пошук ще одного льоху тривав до минулого червня. Льох знайшовся, але не зовсім такий, як описано в документі сорокових років. Він складався з трьох камер – однієї великої та двох менших.

 

Роботи з ексгумації тривають вже тиждень. Наразі розчищено близько 20 відсотків підземної площі та зібрано до пів сотні великих пакетів решток закатованих. Процес цей тривалий: «Потрібно зібрати і перепоховати всі останки, – зазначив равин Олександр Файнгольд. – Навіть розміром із зернятко. Інакше це буде профанація».

 

Після завершення робіт останки перепоховають на цвинтарі і жертви нацистів знайдуть нарешті вічний спокій.

 

 

Світлини з ексгумаційних робіт 2019 року. Автор Дмитро Полюхович.

Усі останки, зафіксовані на них, заретушовано – в юдаїзмі публічна демонстрація тіл чи їхніх решток вважається ознакою неповаги до небіжчиків.

 

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