Гурт МЕРІ дасть у Львові автоконцерт на даху.

17 липня в «Автокінотеатрі на даху», який діє на третьому рівні парковки ТВК «Південний» у Львові, відбудеться автомобільний концерт гурту МЕРІ та Віктора Винника. Музиканти готують спеціальну програму зі своїх найкращих пісень.

«Наскільки мені відомо, наш концерт буде третім автомобільним у Львові. Це абсолютно новий досвід. Досвід, зрозуміло, вимушений. У зв’язку з пандемією і артисти, і організатори шукають якісь місця для проведення концертів, для зустрічей із шанувальниками. Мені дуже цікавий такий формат, адже це нові відчуття, коли ти – на сцені, перед тобою – парковка з машинами. Я бачив фотографії із попередніх концертів у Львові. Ми також спробуємо, адже будь-який досвід цікавий, а особливо тоді, коли немає інших варіантів ... Дуже тішить, що нарешті ми зустрінемось з публікою, бо це буде перший повноцінний концерт за чотири місяці», – зазначив лідер гурту Віктор Винник.

Початок концерту – о 20:00. Вартість квитка для одного авто – 600 грн, а для тих, хто без автомобіля, але дуже хоче потрапити на концерт гурту МЕРІ, є Lounge зона, де можна придбати квиток за столик на 4 особи. Придбати квитки можна за цим посиланням.

Нагадаємо, перший у Львові автомобільний концерт з аншлагом дала вокальна формація «Піккардійська терція». Наступним був співак Ivan NAVI, на концерт якого також було продано всі квитки. Після гурту МЕРІ естафету перейме співачка Оксана Муха, концерт якої заплановано на 23 липня.

Автокінотеатр на даху на третьому поверсі багаторівневого паркінгу ТВК «Південний» працює з 13 травня.