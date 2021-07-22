У Трускавці записали пісенний подарунок до 30-річчя Незалежності України.

 

Готуючись до святкування 30-тої річниці проголошення Незалежності України, лідер гурту «МЕРІ» Віктор Винник у рідному Трускавці виконав відому пісню «Я з України» у дуеті зі школярами. Музичне відео громадськості презентували за місяць до свята.

 

 

Пісня «Я з України» вийшла в однойменному альбомі Віктора Винника і «МЕРІ» ще у 2016-му. Вона одразу стала однією з візитівок гурту, а також своєрідним маніфестом на підтримку української ідентичності та мови і отримала широке висвітлення та обговорення серед різних слухацьких кіл. П’ять років поспіль свої виступи музиканти завершують саме треком «Я з України».

 

Нещодавно режисер Олег Бачинський, який зняв для Віктора Винника та «МЕРІ» низку кліпів, зокрема «Місто», «Прощатися», «Бувай ми здорова» та інші, запропонував цікавий спільний проєкт – спробувати виконати пісню «Я з України» разом із учнями трускавецьких шкіл, а також відзняти на неї відео. Ідея видалася Вікторові Виннику цікавою, і він практично одразу погодився.

 

Варто зазначити, що в записі взяли участь звичайні діти, більшість із яких раніше зустрічалися зі співом тільки на уроках музики. Проте дитяча щирість і безпосередність зробили свою справу – пісня зазвучала абсолютно по-новому.

 

Під час зйомок відео старшокласники продекламували фрагменти віршів Василя Стуса, що стало справжньою родзинкою кліпу і наповнило роботу новими змістами.

 

 

Віктор Винник зауважив, що працювати над записом та зйомками цього спільного проєкту було надзвичайно цікаво, а результат вийшов дуже символічним. У пісні кілька поколінь українців об’єдналися навколо однієї мети: ще раз проголосити, що на карті світу є країна – Україна і «Ми з України»!

 

Нагадаємо, 30 червня у Львові на 41-му році життя помер музикант та продюсер Тарас Ших, який у 1996 році із Віктором Винником заснував гурт «МЕРІ». Тарас Ших був учасником гурту до 2010 року.

22.07.2021

До теми

Поширити
Збруч
У Львові затримали прокурора за хабар від поліцейського.
У Львові на хабарі у 2 тисячі доларів затримали прокурора.
22.07.21 | >>>> | Галичина
Еволюція на живо
Через 500 поколінь одноклітинні зелені водорості здійснюють перші кроки до багатоклітинності.
22.07.21 | | Наука
Ґрем Вік. EX TERRA OMNIA
© Аделіна Єфіменко
Партиципальність публіки була його метою. Ґрем Вік мріяв про подальше втілення концепції опери майбутнього. Вторгнення смерті від наслідків Covid-19 зупинило багато планів режисера.
20.07.21 | | Штука
Як мозок створює асоціації?
Учені встановили, яка ділянка мозку «пов'язує» схожі об'єкти. Це дозволяє краще зрозуміти, як мозок обробляє інформацію в контексті і поза ним.
20.07.21 | | Наука
Че Гевару на Новоросію
Володимир СЕМКІВ
Підтримати угруповання «Л/ДНР» для чеських марґіналів стало своєрідною субкультурою. Вони роблять якусь там революцію проти світового капіталізму
20.07.21 | | Україна
Кінець світу переноситься на осінь
Юрко ТИМЧУК
Планеті все не щастить зустріти нормальний астероїд, щоб він її гепнув раз і назавжди, віруси пішли геть слабенькі і викосити хоча б половину людства не мають сили. Тому двоногі вмикають фантазію. Огляд подій тижня в Україні.
19.07.21 | | Україна
Що спільного між дитячими конструкторами і математикою?
Просторове мислення в дитячому віці становить основу для пізнішого розуміння математики.
19.07.21 | | Наука
П’ять простих історій про Америку
Олег Яськів
Такі дні вимолюєш в Бога майже безнадійно. Нарешті коли це трапляється, то можеш побачити більше, ніж навіть мріяв.
18.07.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.