У Трускавці записали пісенний подарунок до 30-річчя Незалежності України.

Готуючись до святкування 30-тої річниці проголошення Незалежності України, лідер гурту «МЕРІ» Віктор Винник у рідному Трускавці виконав відому пісню «Я з України» у дуеті зі школярами. Музичне відео громадськості презентували за місяць до свята.

Пісня «Я з України» вийшла в однойменному альбомі Віктора Винника і «МЕРІ» ще у 2016-му. Вона одразу стала однією з візитівок гурту, а також своєрідним маніфестом на підтримку української ідентичності та мови і отримала широке висвітлення та обговорення серед різних слухацьких кіл. П’ять років поспіль свої виступи музиканти завершують саме треком «Я з України».

Нещодавно режисер Олег Бачинський, який зняв для Віктора Винника та «МЕРІ» низку кліпів, зокрема «Місто», «Прощатися», «Бувай ми здорова» та інші, запропонував цікавий спільний проєкт – спробувати виконати пісню «Я з України» разом із учнями трускавецьких шкіл, а також відзняти на неї відео. Ідея видалася Вікторові Виннику цікавою, і він практично одразу погодився.

Варто зазначити, що в записі взяли участь звичайні діти, більшість із яких раніше зустрічалися зі співом тільки на уроках музики. Проте дитяча щирість і безпосередність зробили свою справу – пісня зазвучала абсолютно по-новому.

Під час зйомок відео старшокласники продекламували фрагменти віршів Василя Стуса, що стало справжньою родзинкою кліпу і наповнило роботу новими змістами.

Віктор Винник зауважив, що працювати над записом та зйомками цього спільного проєкту було надзвичайно цікаво, а результат вийшов дуже символічним. У пісні кілька поколінь українців об’єдналися навколо однієї мети: ще раз проголосити, що на карті світу є країна – Україна і «Ми з України»!

Нагадаємо, 30 червня у Львові на 41-му році життя помер музикант та продюсер Тарас Ших, який у 1996 році із Віктором Винником заснував гурт «МЕРІ». Тарас Ших був учасником гурту до 2010 року.