Фронтмен гурту МЕРІ Віктор Винник кличе на благодійний концерт в підтримку ЗСУ.

У Львові сьогодні, 10 квітня, о 17 годині в приміщенні LV CAFE jazz-club Віктор Винник та Джазовий загін дадуть акустичний концерт. Усі зібрані під час благодійного перфомансу кошти скерують на потреби ЗСУ.

У програмі благодійного концерту хіт Віктора Винника і МЕРІ "Я з України", який на 26 місці у топ-100 пісень України, найкращі хіти та прем'єра пісні вперше наживо "Рускій воєнний корабль, йди на#уй!". Цей трек фронтмен гурту «МЕРІ» виклав у мережу 2 тижні тому. За цей час пісня отримала великий розголос та потрапила у Топ-100 музичних відео Україна, де одразу опинилась на 77-й позиції і продовжує рухатися догори. Реміксовану версію зробив саунд-продюсер Meyer. Символічне відео, у фіналі якого Віктор Винник спалює паперовий кораблик, відзняв Дмитро Кошлань.

«24 лютого розділило життя українців на до та після. Хоча війна почалася значно раніше. Якщо заглибитись, то вона триває століттями. Програма, яку ми запропонуємо, - це буде джаз-експромт. Головна мета - збір коштів, адже, я вважаю, що усі зусилля українців повинні бути спрямовані на нашу перемогу. І дуже важливо робити те, що ти можеш на своєму місці. Не всі можуть стримувати ворога на передовій, країна провдовжує жити. Тому допомагаю, тим, що у мене виходить найкраще. Закликаю приходити на усі заходи Українського мистецького Фронту. Тому що Львів - це центр культурного спротиву, адже всі творчі сили сконцентровані саме у Львові. Сподіваюсь, що такі концерти для підтримки ЗСУ матимуть продовження і на інших локаціях, адже ми повинні допомагати своїм», - сказав Віктор Винник.

У закладі під час події будуть розміщені банери з QR-кодом, відсканувавши який, можна перерахувати кошти на допомогу українській армії. Зібрані гроші надійдуть на рахунок ГО "Міжнародна асоціація мистців", далі будуть передані на потреби окремого полку спеціального призначення АЗОВ.

Вартість квитка 400 грн.

Детальна інформація та бронювання столиків за телефоном: +38 096 248 24 24

Лінк для донатів: https://tinyurl.com/JAZZ-PRIVATBANK

PayPal: AFofUkraine@gmail.com