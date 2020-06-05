«Піккардійці» запрошують на перший у Львові автоконцерт на даху.

У четвер, 18 червня, у Львові вперше відбудеться автомобільний концерт. Дасть концерт вокальна формація «Піккардійська Терція». Місце проведення – третій поверх парковки на ТВК «Південний», початок концерту – о 20:00.

Від 13 травня на парковці ТВК «Південний» діє перший в Україні автокінотеатр на даху. Оскільки цей проєкт мав успіх, організатори автомобільного кінотеатру просто неба почали розвивати свою ідею. У такому форматі свої виступи вже проводить гурт «Беz обмежень», а нині на автоконцерт наважилася й «Піккардійська Терція».

На час карантину, який триває уже майже три місяці, «Піккардійській Терції», як і багатьом іншим українським артистам, довелося скасувати заплановані на квітень-травень концерти. Така вимушена творча перерва спонукала співаків погодитися на унікальний автоконцерт, щоб нарешті таки зустрітися зі своїми поціновувачами.

«Здоров’я, безпека і комфорт слухача для нас на першому місці, – розповів менеджер «Піккардійської Терції» Роман Климовський. – Тому, організовуючи цей незвичний для нас і для людей концерт, ми дотримуватимемося усіх протокольних норм, які діють у часі карантину: квитки продаватимуться безконтактно – виключно онлайн, усі працівники майданчика будуть у масках і в день концерту проходитимуть температурний скринінг, глядачі перебуватимуть у власних машинах, а отже, на безпечній соціальній дистанції від незнайомців».

«Піккардійці» вже розпочали репетиції, підбирають репертуар, враховуючи специфіку майданчика, а також те, що публіка слухатиме пісні, не виходячи з салонів власних автівок. Утім точно відомо, що концерт просто неба на даху не обійдеться без найвідоміших пісень із репертуару колективу: «Старенький трамвай», «Берег ріки», «Шізгара» тощо.

Квитки на автомобільний концерт «Піккардійської Терції» 18 червня у Львові можна придбати за цим посиланням.