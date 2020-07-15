Apple виграла в Євроунії суд щодо 13 мільярдів євро.

Рішення суду стане прецедентним для багатьох ІТ-велетнів, котрі мають головним чином американське коріння.

Американська компанія Apple виграла у Вищому суді Європейської Унії в Люксембурзі справу про стягнення з неї штрафу в 13 мільярдів євро. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. У середу, 15 липня, суд скасував рішення Європейської Комісії про те, що Apple повинна сплатити зазначену суму до бюджету Ірландії.

Справа в тому, що в серпні 2016 року головний виконавчий орган ЄУ визнав, що Дублін незаконно надав двом дочірнім компаніям Apple – Apple Sales International і Apple Operations Europe – фінансові пільги, дозволивши їм тим самим різко скоротити виплати з податку на прибуток, зароблений в Європі, країнах Африки, Близького Сходу, а також в Індії. Внаслідок чого IT-корпорація, на думку Єврокомісії, отримала значну перевагу перед іншими компаніями з цієї галузі.

Головний виконавчий директор Apple Тімоті Кук (Timothy Cook) назвав ці висновки ЄК «абсолютною політичною нісенітницею». Рішення оскаржили як сама корпорація, так і уряд Ірландії. Європейський суд врешті констатував, що Єврокомісії не вдалося довести наявність переваг – відповідно до правових стандартів.

Європейська комісарка з питань конкуренції Марґрете Вестаґер (Margrethe Vestager) заявила, що в Брюсселі ретельно вивчать судове рішення, перш ніж оголосити про подальші кроки. Заходи можуть передбачати подачу апеляції. «Комісія залишається прихильною принципу, що всі компанії повинні платити свою справедливу частку податків», – підкреслила Вестаґер.

Прийнявши сторону Apple і Ірландії, Європейський суд звів серйозну перешкоду на шляху хрестового походу Євроунії проти американських велетнів на кшталт Google, Facebook і Amazon, які заробляють у цілому світі, а податки платять або вдома в США, або в пільгових юрисдикціях. І показав, як непросто буде вирівняти податкові умови всередині єдиного ринку 27-ми країн-членів ЄУ, чого Брюссель домагається вже майже десятиліття.