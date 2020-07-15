США закидають Москві та російським найманцям ускладнення ситуації в Лівії.

Йдеться, зокрема, про встановлення бойовиками ПВК «Ваґнера» мін в околицях Тріполі.

Африканське командування Збройних сил США (AFRICOM) заявило про наявність вагомих доказів того, що спонсорована російською державою приватна військова компанія «Ваґнера» заклала міни та саморобні вибухові пристрої в Тріполі та його околицях. Таким чином, російські найманці вкотре порушили збройне ембарго ООН і поставили під загрозу життя мирних лівійців. Про це AFRICOM написало на своїй сторінці в Twitter в середу, 15 липня.

Як повідомляють в заяві американські військовики, перевірені фотографічні дані свідчать про безладне розміщення мін-пасток і міновибухових загороджень на околицях Тріполі з середини червня. За даними американської розвідки, ця зброя була привезена з Росії до Лівії бойовиками ПВК «Ваґнера».

Свій твіт Африканське командування супроводило декількома знимками, в тому числі фотографією, на якій зображена радянська міна ПОМ-2Р, встановлена у зв’язці з протитанковою міною ТМ-83.

«Спонсорована російською державою ПВК «Ваґнера» демонструє повне нехтування безпекою лівійців. Безвідповідальна тактика “Ваґнера” затягує конфлікт і призводить до страждань і загибелі мирних мешканців. Росія може зупинити їх, але не хоче», – зазначив генерал-майор морської піхоти США і директор з операцій AFRICOM Бредфорд Ґерінґ (Bradford Gering).

«Наші розвіддані свідчать про постійне і неконструктивне втручання Росії в конфлікт. Безладне використання мін російськими найманцями завдає шкоди ні в чому не винним мирним мешканцям», – зазначила керівниця розвідки AFRICOM контр-адміралка Гайді Берґ (Heidi Berg).