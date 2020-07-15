Директорка МВФ закликала Зеленського зберегти незалежність Національного банку.

 

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва закликала Президента України Володимира Зеленського зберегти незалежність Національного банку України. Пані Георгієва наголосила на тому, що автономність НБУ – засаднича вимога для продовження співпраці з Україною.

 

Про це йдеться в повідомленні МВФ за підсумками переговорів.

 

 

"Реформа НБУ і її результати за минулі п'ять років є історією повного успіху для України. Незалежний центральний банк допомагає макроекономічній стабільності, підтримує довіру інвесторів і захищає фінансову систему", – заявила Георгієва.

 

Директор МВФ підкреслила, що політика Нацбанку заслуговувала на довіру і сприяла стабілізації економіки України.

 

"В інтересах України зберегти незалежність НБУ. Це також є вимогою в рамках поточної програми, яку підтримує МВФ", – наголосила очільниця фонду.

 

"Я закликала Президента Зеленського дотримуватися курсу розумної грошово-кредитної і фінансової політики. Це ключ до активнішого інвестування та всеохопного зростання", – заявила директорка-розпорядниця МВФ.

 

Президент Зеленський запевнив директорку-розпорядницю Міжнародного валютного фонду, що продовження активної співпраці з МВФ у межах нової програми stand-by є важливим пріоритетом для України.

 

"Ми високо цінуємо всебічну підтримку, яку надає МВФ у цей складний для нашої країни період", – цитує пресова служба ОП.

 

Президент зазначив, що провів зустрічі з представниками комерційних та державних банків і сформував короткий список кандидатів на посаду голови Національного банку, яких йому запропонували представники банківського сектора. Він запевнив, що до кінця тижня запропонує парламенту кандидатуру голови НБУ.

 

"Це буде незалежний технократ, який продовжуватиме незалежний курс Нацбанку. Всі рішення я ухвалюю тільки в інтересах народу України", – сказав Зеленський.

 

Згідно зі словами керівника держави, дискусії про діяльність Національного банку України "повинні бути позбавлені політичного забарвлення, яке може мати негативний вплив на інституційну спроможність і незалежність регулятора".

 

15.07.2020

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