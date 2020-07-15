Євроунія критикує Мінськ за недопущення до виборів рейтингових кандидатів.

По цілій Білорусі проходять акції протесту, які подекуди переростають у сутички з міліцією.

Верховний представник Європейської Унії зі зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель виступив зі заявою з приводу відмови влади Білорусії зареєструвати двох кандидатів на посаду президента країни – Віктора Бабарика та Валерія Цепкало. За словами європейського політика, такий крок «підриває демократичність виборів і обмежує можливості волевиявлення виборців Білорусі». Відмовивши в реєстрації Віктору Бабарика та Валерію Цепкало, білоруська влада «не змогла забезпечити політичну конкуренцію», наголошується в заяві Жозепа Борреля.

У вівторок ввечері, 14 липня, не зважаючи на попередження міліції, на вулиці міст Білорусі вийшли люди, незадоволені підсумками реєстрації кандидатів в президенти. Як вже повідомляло наше видання, зі семи претендентів ЦВК зареєструвала лише п'ятьох. Найрейтинговіші кандидати – Віктор Бабарико та Валерій Цепкало – посвідчення кандидатів не отримали.

Акції протесту пройшли в Мінську, Бресті, Гомелі, Гродно, Могильові. Почалися вони повсюдно близько 19.00. Переважно акції проходили в центрі, але, наприклад, в Мінську люди збиралися і на околицях: у Малинівці, Кам'яній Гірці і навіть у Новій Боровій. Про це повідомив білоруський інформаційний портал TUT.by. Учасники шикувалися в «ланцюги солідарності», проїжджаючі повз автомобілі сигналили, люди у відповідь плескали в долоні.

Деякі акції переросли в жорсткі сутички зі загонами міліції спеціального призначення. «Людей затримують дуже жорстко – коли хтось намагається втекти, підсікають під коліна, людина падає на асфальт. Можуть вдарити ліктем в обличчя, заламують руки», – повідомляв кореспондент TUT.BY з місця сутички протестувальників з міліцією в Мінську. За даними правозахисників, тільки в білоруській столиці ввечері 14 липня було затримано понад півтори сотні осіб. Загалом по всій країні повідомлялося про щонайменше 220 затриманих.