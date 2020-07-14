Лукашенко нейтралізував своїх головних конкурентів.

Віктора Бабарика і Валерія Цепкала зняли з виборів президента Білорусі.

Віктор Бабарико

Центральний виборчий комітет Республіки Білорусь відмовив у реєстрації кандидатом в президенти країни колишньому голові «Белгазпромбанка» Вікторові Бабарику. Про це повідомив білоруський інформаційний портал TUT.by. Причиною названо невідповідність декларації про доходи та майно реальному стану справ, а також участь іноземної організації в його виборчій кампанії.

Голова ЦВК Лідія Єрмошина зазначила, що у Бабарика в декларації не вказані кілька цифр: кешбек від «Белгазпромбанка» – 283 рублі 43 копійки і дохід за вкладами – 1263 долари, 0,05 євро.

Окрім того, Єрмошина повідомила, що до ЦВК надійшов лист від Комітету держконтролю (КДК), в якому зазначено про те, що Бабарико «керував злочинною групою, яка займалася відмиванням грошей».

Про незаконні операції, які нібито проводили через рахунки «Белгазпромбанку», білоруські слідчі органи повідомляли раніше. Одна зі схем, за даними слідства, полягала в обміні іноземної валюти на банківські облігації. Слідство вважає, що Бабарико, а також деякі колишні і нинішні топ-менеджери «Белгазпромбанку» створили організовану злочинну групу з метою виведення сотень мільйонів доларів за кордон.

ЦВК відмовила в реєстрації ще одному небезпечному конкурентові Олександра Лукашенка – Валерієві Цепкалу, професійному дипломатові у ранзі надзвичайного і повноважного посла, кандидатові юридичних наук в галузі міжнародного права. Лідія Єрмошина заявила, що кандидатові забракло необхідних для реєстрації підписів. Окрім того, голова ЦВК зазначила, що дружина Валерія Цепкала не вказала, що у неї у власності є акції Приорбанку. За її словами, це «суттєва невідповідність». Хоча представники претендента доводять, що перший і другий закид вигадані.



Нагадаємо, що президентські вибори в Білорусі відбудуться 9 серпня. Це мали б бути перші з 1994 року вибори, де наперед не відомо ім’я переможця. Утім двох небезпечних конкурентів білоруській владі вдалося прибрати. Залишилася тільки одна відносно популярна конкурентка – 38-літня Світлана Тіхановська – перекладачка за фахом. Вона вступила у виборчу кампанію після того, як влада видалила з боротьби її чоловіка – відомого блогера Сергія Тіхановського.