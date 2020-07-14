Лукашенко нейтралізував своїх головних конкурентів.

Віктора Бабарика і Валерія Цепкала зняли з виборів президента Білорусі.

 

                         Віктор Бабарико

 

Центральний виборчий комітет Республіки Білорусь відмовив у реєстрації кандидатом в президенти країни колишньому голові «Белгазпромбанка» Вікторові Бабарику. Про це повідомив білоруський інформаційний портал TUT.by. Причиною названо невідповідність декларації про доходи та майно реальному стану справ, а також участь іноземної організації в його виборчій кампанії.

 

Голова ЦВК Лідія Єрмошина зазначила, що у Бабарика в декларації не вказані кілька цифр: кешбек від «Белгазпромбанка» – 283 рублі 43 копійки і дохід за вкладами – 1263 долари, 0,05 євро.

 

Окрім того, Єрмошина повідомила, що до ЦВК надійшов лист від Комітету держконтролю (КДК), в якому зазначено про те, що Бабарико «керував злочинною групою, яка займалася відмиванням грошей».

 

Про незаконні операції, які нібито проводили через рахунки «Белгазпромбанку», білоруські слідчі органи повідомляли раніше. Одна зі схем, за даними слідства, полягала в обміні іноземної валюти на банківські облігації. Слідство вважає, що Бабарико, а також деякі колишні і нинішні топ-менеджери «Белгазпромбанку» створили організовану злочинну групу з метою виведення сотень мільйонів доларів за кордон.

 

ЦВК відмовила в реєстрації ще одному небезпечному конкурентові Олександра Лукашенка – Валерієві Цепкалу, професійному дипломатові у ранзі надзвичайного і повноважного посла, кандидатові юридичних наук в галузі міжнародного права. Лідія Єрмошина заявила, що кандидатові забракло необхідних для реєстрації підписів. Окрім того, голова ЦВК зазначила, що дружина Валерія Цепкала не вказала, що у неї у власності є акції Приорбанку. За її словами, це «суттєва невідповідність». Хоча представники претендента доводять, що перший і другий закид вигадані.


Нагадаємо, що президентські вибори в Білорусі відбудуться 9 серпня. Це мали б бути перші з 1994 року вибори, де наперед не відомо ім’я переможця. Утім двох небезпечних конкурентів білоруській владі вдалося прибрати. Залишилася тільки одна відносно популярна конкурентка – 38-літня Світлана Тіхановська – перекладачка за фахом. Вона вступила у виборчу кампанію після того, як влада видалила з боротьби її чоловіка – відомого блогера Сергія Тіхановського.

14.07.2020

До теми

Театр життєвої довіри
Ірина Гарець
У країнах з високим рівнем життя постановки в театрах є платформою для обговорення нагальних питань для громади. Це важлива практика, до якої ми ніяк не дійдемо, бо наш театр застряг у якійсь своїй часовій петлі й свідомо за нею ховається. Я UkrDramaHub зробила для того, щоб показати: сучасні інтелектуальні драматурги є!
13.07.20 | | Штука
Європа: бум вирубування лісів
З 2016 року території, на яких вирубують ліси, в ЄС збільшилися на 43%.
12.07.20 | | Наука
Скитське пекло
Дмитро Єльніков
Якби пекло наших пристрастей тривало тисячоліттями, ми народжувалися б святими. Або вже й не народжувались.
12.07.20 | | Дискурси
Потяг «Каїр-Єрусалим» 1924 рік
Василь МАХНО
прихід–повернення із проблиском надії із галицьких містечок – із річок зі срібних карасів й моєї мови
11.07.20 | | Дискурси
Морфологія Голоду
Богдан Пастух
Роман насичений розмислами, деякі з них заслуговують окремих есеїв, ідеї яких можна вплітати смислами у великі наративні полотна. Тут в центрі людина, котра опирається обставинам, по-унамунівськи велична, та все ж амбівалентна.
10.07.20 | | Штука
Чи потрібна світові ВООЗ
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
США запустили процес виходу з ВООЗ. Що це – Трамп погарячкував? Чи таки мав рацію? Не поспішаймо з висновками, спробуймо з’ясувати.
10.07.20 | | У світі
Краплені картки
Тарас Прохасько
У певний момент боїшся відвідувати нові місця, бо розумієш, що не можеш опанувати мозаїчні криптограми вражень від попередніх...
09.07.20 | | Дискурси
Підсумовуючи мовчання
Ігор Калинець
Нагадуючи про уродини Маестро:   перед цими воротами    хам повинен зупинитися   ці ворота маленькі термопіли    за ними біле полотно   на зеленому лузі    недоторкана держава    поезії за яку ми також    спізнаємо смак крові
09.07.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.