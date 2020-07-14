Галицькі хроніки COVID-19: 14 липня.

Станом на 09:00 14 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 12 657 хворих на COVID-19. За минулу добу – 219 нових випадків: 56 – на Івано-Франківщині, 147 – на Львівщині (проведено 1233 ПЛР-дослідження) та 16 – на Тернопіллі (проведено 155 досліджень методом ПЛР).



За минулу добу підтверджено чотири смерті внаслідок коронавірусної інфекції: по двоє людей померли на Львівщині та Івано-Франківщині. Летальність коронавірусної хвороби в Галичині утримується на рівні 2,6%.







За весь час пандемії у трьох областях одужало 3 819 хворих на COVID-19. За минулу добу – 62 осіб: 29 – на Львівщині, 16 – на Тернопіллі та 17 – на Івано-Франківщині.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 липня (09:00): 2276 випадків, 16 нових

м. Тернопіль – 6 осіб

Бережанський район – 10 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 липня (09:00): 7254 випадки, 147 нових

м. Львів – 68 осіб

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 5 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 6 осіб

Кам'янка-Бузький район – 3 особи

Миколаївський район – 9 осіб

Перемишлянський район – 3 особи

Пустомитівський район – 13 осіб

Радехівський район – 1 особа

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 5 осіб

Стрийський район – 5 осіб

Яворівський район – 24 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 липня (09:00): 3127 випадків, 56 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.