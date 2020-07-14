Галицькі хроніки COVID-19: 14 липня.

Станом на 09:00 14 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 12 657 хворих на COVID-19. За минулу добу – 219 нових випадків: 56 – на Івано-Франківщині, 147 – на Львівщині (проведено 1233 ПЛР-дослідження) та 16 – на Тернопіллі (проведено 155 досліджень методом ПЛР).
За минулу добу підтверджено чотири смерті внаслідок коронавірусної інфекції: по двоє людей померли на Львівщині та Івано-Франківщині. Летальність коронавірусної хвороби в Галичині утримується на рівні 2,6%.
За весь час пандемії у трьох областях одужало 3 819 хворих на COVID-19. За минулу добу – 62 осіб: 29 – на Львівщині, 16 – на Тернопіллі та 17 – на Івано-Франківщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 липня (09:00): 2276 випадків, 16 нових
м. Тернопіль – 6 осіб
Бережанський район – 10 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 липня (09:00): 7254 випадки, 147 нових
м. Львів – 68 осіб
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 1 особа
Дрогобицький район – 5 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 6 осіб
Кам'янка-Бузький район – 3 особи
Миколаївський район – 9 осіб
Перемишлянський район – 3 особи
Пустомитівський район – 13 осіб
Радехівський район – 1 особа
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 5 осіб
Стрийський район – 5 осіб
Яворівський район – 24 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 липня (09:00): 3127 випадків, 56 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.14.07.2020