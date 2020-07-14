Україна вважає неможливим прийняти хасидів в Умані.

Учасники міжвідомчої наради в Міністерстві закордонних справ України зважили, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані для святкування юдейського свята Рош Гашана в традиційному форматі цього року є неможливим.

Про це йдеться в документі МЗС від 10 липня за підписом заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара, скан-копію якого оприлюднив на своїй сторінці у Facebook міський голова Умані Олександр Цебрій.

Згідно з документом, таке рішення ухвалено з огляду на поточну епідемічну ситуацію в Ізраїлі, який перебуває в "червоній" зоні за показниками захворюваності на коронавірусну хворобу, а також заборону проведення масових заходів в Україні, необхідність створення великої кількості місць для обсервації, складність контролю правоохоронцями дотримання паломниками режиму самоізоляції.

Водночас у документі зазначено, що під час зустрічей і переговорів головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка з директором департаменту міжнародної співпраці Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Ашером Шальмоном ізраїльська сторона повідомила, що з розумінням сприйме скасування міжнародного паломництва до Умані цього року, проте попросила завчасно повідомити про офіційну позицію української сторони.

"При цьому простежуються спроби політизувати питання цьогорічного паломництва хасидів до Умані, зокрема карантинні обмеження та заборони подаються деякими організаціями як приклад "антисемітизму" деяких представників української сторони тощо. Відповідно, існує нагальна потреба вироблення узгодженої державної позиції та відповідного рішення щодо організації святкування Рош Гашана іудейською громадою цього року", – йдеться в повідомленні.

Відтак учасники наради запропонували Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянути питання щодо посилення обмежень на проведення масових релігійних заходів (у т. ч. запровадження відповідних обмежень на законодавчому рівні на в'їзд іноземних громадян до України).

Причетним центральним органам виконавчої влади і місцевим органам влади доручили опрацювати альтернативні варіанти святкування Рош Гашана, наприклад, участь у святкуванні обмеженої кількості представників юдейської громади.

Аґенція "Інтерфакс-Україна" нагадує: на початку липня Цебрій заявив, що не підтримує приїзду паломників на святкування Рош Гашана цього року через очікуване у цей час зростання захворюваності на коронавірусну хворобу та ризики для здоров'я жителів міста.

Мер зазначив, що нині ситуація з поширенням COVID-19 в Умані керована, "але приїзд великої кількості іноземців із різних країн може призвести до спалаху коронавірусу в нашому місті".