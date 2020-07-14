Екскомандувач НАТО в Афганістані закликає жорстко відповісти Росії за змову з талібами.

Йдеться про те, що російські спецслужби платили «Талібану» за вбивства американських вояків.

США повинні дати жорстку відповідь Росії в разі, якщо підтвердиться факт її змови з членами афганського радикального руху «Талібан». З такою пропозицією виступив колишній командувач міжнародних сил під керівництвом США і НАТО в Афганістані, відставний генерал Джон Ніколсон (John Nicholson) в коментарі для газети The Washington Post.

За словами Ніколсона, в роки його командування в Афганістані (з 2016-го до 2018-го) йому вже доводилося стикатися з доказами співпраці Москви і талібів. Він зізнався, що місцева влада повідомляла йому, що Росія через Таджикистан поставляла «Талібану» стрілецьку зброю і боєприпаси, а також надавала фінансування. «Наприкінці 2017 року, коли я був командувачем сил НАТО та США в Афганістані, до мого штабу в Кабулі прийшов губернатор провінції в Афганістані, якого я добре знав і якому довіряв. Він розповів про невелике сховище зброї, яку, за його словами, було надано талібам російськими оперативниками, котрі перетинали північний кордон Таджикистану», – повідомив Джон Ніколсон.

Відставний генерал зазначив, що США і НАТО хоч і брали цю інформацію до уваги, але не сильно нею переймалися, бо тоді російська допомога була до певної міри обмежена. Москва, наприклад, відмовлялася постачати талібам зенітні ракети. «Таким чином, дії Кремля особливо не порушували існуючий баланс сил в реґіоні, хоча і сприяли зростанню ризиків для сил афганського уряду і їхніх американських союзників», – розповів Ніколсон.

Проте повідомлення, які з'явилися останнім часом про те, що російська військова розвідка таємно пропонувала заплатити талібам за вбивства американських військовослужбовців, свідчать, на думку Джона Ніколсона, про принципово іншу ступінь залученості Росії в конфлікт. «Якщо це правда, то це одночасно бездумний прорахунок і велика помилка з боку росіян і талібів. Історія показує, що такі помилки і прорахунки часто призводять до війни», – заявив він.

На думку відставного генерала, якщо інформація підтвердиться, США мають «чітко і однозначно відповісти на провокації Москви». Зокрема, як вважає Ніколсон, керівництво США і НАТО повинні будуть засудити дії Росії, підкресливши, що вони підривають будь-які шанси на поліпшення відносин і співпрацю в галузях, які становлять взаємний інтерес.

Крім того, на його переконання, Вашінґтону слід припинити виведення американських військ з Німеччини, яке раніше анонсував президент США Дональд Трамп . За словами Ніколсона, виведення військ в умовах, що склалися, буде розцінюватися Кремлем як слабкість США. «У Москви, безсумнівно, виникне спокуса випробувати нашу рішучість іншими способами», – пояснив він.

Також, зазначив генерал, США доведеться призупинити і виведення своїх військ з Афганістану доти, допоки таліби не виконають умов, що передбачені мирною угодою: розпочати мирні перемовини з афганським урядом, розірвати зв'язки з «Аль-Каїдою» і посприяти пониженню рівня насильства в регіоні.

Нагадаємо, що видання The New York Times 26 червня з покликом на американські спецслужби повідомило, що російська військова розвідка таємно пропонувала талібам гроші за вбивства американських військовослужбовців.