Кремль замовляв вбивства американців у Афганістані.

Російські спецслужбовців платили за атентати афганським бойовикам-талібам.

 

 

Російська військова розвідка пропонувала афганським бойовикам, пов'язаним з рухом «Талібан», нагороди за вбивство американських військовослужбовців, а також військовослужбовців міжнародної коаліції. Про це йдеться в нещодавно опублікованій статті в газета The New York Times.

 

Журналісти покликаються на дані, отримані від джерел в розвідслужбах Сполучених Штатів. За даними видання, впродовж декількох місяців американські спецслужби США знали, що нагороди за вбивства американців пропонувала структура військової розвідки Росії, пов'язана також зі спробами вбивств в Європі. Відомо теж, що заангажовані до атентатів бойовики в Афганістані отримали певні суми. За минулий рік там насильницькою смертю загинуло два десятки американців.

 

Газета зазначає, що президент Дональд Трамп був проінформований про це. Білий дім поки що не вжив якихось санкцій проти Росії саме за її дії в Афганістані.

 

Москва вже встигла відреагувати на статтю в The New York Times. МЗС Росії назвало її «фейком». Представники руху «Талібан» також виступив зі спростуванням цих повідомлень. 

28.06.2020

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