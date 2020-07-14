Кулеба назвав воєнним злочином і варварством убивство медика на Донбасі.

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вбивство українського медика у понеділок на Донбасі при спробі евакуювати загиблого воїна має ознаки воєнного злочину.

 

Про це він заявив на брифінгу, інформує "Еспресо".

 

 

"З юридичної точки зору, в цьому вбивстві є всі ознаки воєнного злочину, а з моральної точки зору, йдеться ні про що інше, як про акт варварства", – сказав міністр.

 

Кулеба висловив співчуття близьким медика.  "Ми залучимо всіх наших партнерів. Це набуде максимального розголосу... Вбивство медика, який надає допомогу пораненому, – це більше, ніж трагедія", – заявив голова МЗС.

 

Як писав Z, контрольовані Росією банди в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі обстріляли групу військовослужбовців, котра здійснювала евакуацію тіла українського солдата, що підірвався раніше на невідомому вибуховому пристрої в районі Зайцевого.

 

Штаб ООС повідомив, що група із трьох військовиків у білих касках і з гуманітарними розпізнавальними знаками вийшла по тіло загиблого після підтвердження режиму "Тиша". Бойовики відкрили вогонь на ураження.

 

"Отримавши підтвердження режиму "Тиша", група евакуації в білих касках з розпізнавальними знаками не встигла дійти до тіла загиблого кілька метрів. У цей час ворог відкрив вогонь на поразку зі стрілецької зброї. Група відійшла, але військовий медик поспішив на допомогу пораненому. У цей момент противник знову почав обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів", – йшлося у повідомленні.

 

"Підступне вбивство медика, на якому були всі відповідні маркування, є черговим свідченням того, що російсько-окупаційні війська навіть не збираються дотримуватися жодних міжнародно-правових норм", – обурились у штабі.

 

14.07.2020

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