Бойовики розстріляли українського медика під час евакуації померлого.

Контрольовані Росією банди в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі обстріляли групу військовослужбовців, котра здійснювала евакуацію тіла українського солдата, що підірвався раніше на невідомому вибуховому пристрої в районі Зайцевого.

Як повідомляє штаб ООС, група із трьох військовиків військовиків у білих касках і гуманітарними розпізнавальними знаками вийшла за тілом загиблого після підтвердження режиму "Тиша". Бойовики відкрили вогонь на ураження – військовий медик загинув, іще один військовослужбовець отримав поранення, ще один – бойове травмування.

"Отримавши підтвердження режиму "Тиша", група евакуації в білих касках з розпізнавальними знаками не встигла дійти до тіла загиблого кілька метрів. У цей час ворог відкрив вогонь на поразку зі стрілецької зброї. Група відійшла, але військовий медик поспішив на допомогу пораненому. У цей момент противник знову почав обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів", – ідеться у повідомленні.

Станом на момент публікації новини тіла загиблих і поранений військовослужбовець залишилися на місці обстрілу. Тривали переговори із СММ ОБСЄ про їхню евакуацію.

"Підступне вбивство медика, на якому були всі відповідні маркування, є черговим свідченням того, що російсько-окупаційні війська навіть не збираються дотримуватися жодних міжнародно-правових норм", – обурились у штабі.

Український журналіст Андрій Цаплієнко пише, що операція евакуації мала погодження з ОБСЄ – і бандити її вмисне порушили. Засідка мала три рівні.

"Не можу отямитись від ненависті та безсилля. Сьогодні зранку під Горлівкою загинув наш розвідник. Про евакуацію тіла домовлялися через ОБСЄ та СЦКК. Домовились. Бойовики погодились. Для евакуації вийшла група з дев'яти наших військових разом з представником СЦКК. Під гарантії ОБСЄ. Всі були в білих шоломах та спеціальних жилетах. І всі потрапили в потрійну засідку. Групу, попри всі гарантії, почали обстрілювати з трьох сторін. Двоє наших людей, один з яких медик, загинули на місці", – повідомив Цаплієнко, покликаючись на свою інформацію.

За минулі три доби на Донбасі загинуло щонайменше п'ятеро українських воїнів, серед них – Тарас Матвіїв із Жидачівщини, удостоєний звання "Герой України".