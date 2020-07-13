Довготривалі дослідження показали, що імунітет до Covid-19 втрачається за кілька місяців.

Люди, які одужали після ковіду, можуть втратити свій імунітет до хвороби протягом кількох місяців. Науковці Лондонського Королівського коледжу виявили різке падіння рівня антитіл у пацієнтів через три місяці після зараження. Це означає, що вірус може повторно заражати людей рік за роком, як звичайна застуда.

 

Існує ще чотири типи коронавірусів, які широко циркулюють серед людей і викликають застуду; люди можуть реінфікуватися ними доволі часто. Схоже, що Sars-Cov-2, вірус, що викликає Covid-19, теж може увійти в цю схему.

 

У першому лонгітюдному дослідженні такого роду вчені проаналізували імунну відповідь понад 90 пацієнтів і медичних працівників і виявили, що рівень антитіл, здатних знищити вірус, досяг максимуму приблизно через три тижні після появи симптомів, а потім доволі швидко знизився.

 

Аналіз крові показав, що хоча в розпал боротьби з вірусом 60% людей виробили потужну імунну відповідь, тільки 17% зберегли цю здатність через три місяці опісля. В середньому рівень антитіл за цей період знизився в 23 рази.

 

Максимум рівня антитіл був вищим у пацієнтів з важким перебігом хвороби, відповідно у них був вищим рівень антитіл і через три місяці. Це може бути пов'язано з тим, що у пацієнтів була вища концентрація вірусів і вироблялося більше антитіл для боротьби з інфекцією.

 


Як слабшає імунітет після коронавірусної інфекції. Крива на цій діаграмі показує, як реакція нейтралізуючих антитіл піднімається до піку приблизно через п'ять тижнів після появи симптомів (POS), але потім зникає. (Логарифмічна вертикальна шкала показує рівень нейтралізуючих антитіл; колір точок вказує наскільки важким було захворювання; пунктирна лінія – порогова чутливість дослідження)

 

 

"Люди виробляють розумну імунну відповідь на вірус, але вона слабшає протягом короткого періоду часу, і в залежності від того, наскільки високим був ваш максимум, це визначає, як довго антитіла залишаються в організмі; динаміка при вакцинації потенційно буде такою ж ", – сказала в коментарі  The Guardian доктор Кеті Дорес, провідний автор дослідження в Королівському коледжі Лондона.

 

Це дослідження має значення для розробки вакцини і для розуміння досяжності популяційного імунітету з плином часу.

 

Професор Джонатан Гіні, вірусолог з Кембриджського університету, відзначив: "Найголовніше, що ці результати є ще одним цвяхом у труну небезпечної концепції стадного [популяційного] імунітету. Дехто, особливо молодь, почали дещо безцеремонно ставитися до ризику зараження, вважаючи, що воно сприятиме підвищенню стадного імунітету.”

 

Професор Робін Шатток з Імперського коледжу Лондона, що займається розробкою вакцини, відзначивши важливість дослідження, додав: "можна, однак, очікувати, що повторна інфекція буде менш серйозною, оскільки організм все ж  збереже імунну пам'ять, що дозволить йому швидше реагувати. Це вказує, що вакцини мають працювати краще, ніж природна інфекція, забезпечуючи послідовні реакції у більшості людей і стійкий рівень захисних антитіл. Можливо, необхідні будуть щорічні імунізації, особливо для найбільш вразливих груп населення – так само, як щорічні щеплення від грипу.”

 

Імунна система має кілька способів боротьби з коронавірусом, але якщо антитіла є основною лінією захисту, то результати досліджень припускають, що люди можуть бути реінфіковані сезонними хвилями і що вакцини не можуть надовго їх захистити.

 

Але професор Арне Акбар, імунолог з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, пояснює, що антитіла – це лише одна частина історії. За його словами, зростає кількість свідчень того, що Т-клітини, що виробляються для боротьби з простудними захворюваннями, теж можуть захищати людей. Тим пацієнтам, які борються з вірусом за допомогою Т-клітин, можливо, не треба виробляти високий рівень антитіл. І це, попри все, вселяє оптимізм.

 

 

13.07.2020

До теми

Європа: бум вирубування лісів
З 2016 року території, на яких вирубують ліси, в ЄС збільшилися на 43%.
12.07.20 | | Наука
Потяг «Каїр-Єрусалим» 1924 рік
Василь МАХНО
прихід–повернення із проблиском надії із галицьких містечок – із річок зі срібних карасів й моєї мови
11.07.20 | | Дискурси
Чи потрібна світові ВООЗ
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
США запустили процес виходу з ВООЗ. Що це – Трамп погарячкував? Чи таки мав рацію? Не поспішаймо з висновками, спробуймо з’ясувати.
10.07.20 | | У світі
Підсумовуючи мовчання
Ігор Калинець
Нагадуючи про уродини Маестро:   перед цими воротами    хам повинен зупинитися   ці ворота маленькі термопіли    за ними біле полотно   на зеленому лузі    недоторкана держава    поезії за яку ми також    спізнаємо смак крові
09.07.20 | | Минуле
Озерце. Фестиваль української усної оповіді
Уляна Пошивак
Від 7 серпня Україна матиме фестиваль усної оповіді. Участь у ньому зможуть взяти всі охочі, єдина умова – вміти цікаво розповісти історію. Українською мовою або її діалектом.
09.07.20 | | Галичина
Гостре миттєве відчуття насолоди
Марта Кузій-Андрущак
Через розфокусованість трактування навчальної дисципліни "акустика" чимала частина звукозаписної індустрії в Україні створена перекваліфікованими з музикантів та інженерів  ентузіастами, котрі шляхом проб і помилок опановують цю складну професію.
09.07.20 | | Штука
Сім діб у Чернівцях Пауля Целана
Наталія ФЕЩУК
Стартував проєкт літературної резиденції «Пауль Целан 100». Перший резидент – Юрій Андрухович.
08.07.20 | | Галичина
Силові тренування зміцнюють і нерви
Спорт посилює сигнали в руховій корі та спинному мозку.
08.07.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.