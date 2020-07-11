Потяг «Каїр-Єрусалим» 1924 рік

цей потяг не зупиниться у Яффо
в портовім місті – у якому явно
й приховано вантажників й блудниць
колись тут гостював один апостол
у текст вмурований і вкраплений апостоф
один із учнів – з моря камінець
один із тих – кому тоді наспіла
відречення година співом півня
переляком до спазмів що здушив
в жертовного голýб’я пагін шийки
у відблиску атласної пошивки
у відруху прибулих сторожів
тому цей потяг пасажир з Берліна
із Бучача – з хасидського тефліна
зі Стрипи - мілководних карасів
в каїрській касі залізниць й сполучень
з граматики виліплює сполучник
із арамейських та івритських слів
у Яффо – порт й годинникова вежа
рукопис спопелілий у пожежі
і дім згорілий з швидкістю петард
-баґаж Аґнона до Єрусалиму
що перевищив норму допустиму
дощем залито й вітер позмітав
ця подорож як втеча крізь пустелю
що мимо селищ і вогнів пустельних
до книжників і під шатро письма
ці залізничні довгі перегони
що вам призначено – письменнику Аґноне –
у Стрипі – сніг і бучацька зима
як все що вам провіщує Месію
прихід – повернення із проблиском надії
із галицьких містечок – із річок
зі срібних карасів й моєї мови
із прибережних міст що біля моря
з прочитаних й написаних книжок
повернення до Бучача й Чорткова
овечих боберків – до молока корови
пророків що заходять до божниць
напевно легше – якщо ти письменник
у яблуках заквашених до мене
і перед вами скошених пшениць
усе у нас зі споминів дитячих
і щоби хто в житті нам не спартачив:
підпал будинку – стрижень олівця
вам з пагорбів й домів Єрусалиму
із чорних кісточок в руках маслини
з голýб’я шийки – з фосфору хребця
зі слів – які підсунуть як тарілку
із порухів в яких підземні ріки
або цей потяг що тремтить крізь ніч
а все-одно навпроти ось станцíйки:
ягня шукає материну дійку
й верблюденя повторює за ним
тому що потяг не прибуде в Яффо
і бучацьке квашене біле ябко
і міст на Стрипі і осінній дим
залишено – як хліб для підгодівлі
ось напливають з вапняку будівлі
за ними – й золотий Єрусалим
Знимка вгорі – Антона Трофимова
11.07.2020