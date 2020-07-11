Потяг «Каїр-Єрусалим» 1924 рік

цей потяг не зупиниться у Яффо

в портовім місті – у якому явно

й приховано вантажників й блудниць

колись тут гостював один апостол

у текст вмурований і вкраплений апостоф

один із учнів – з моря камінець

один із тих – кому тоді наспіла

відречення година співом півня

переляком до спазмів що здушив

в жертовного голýб’я пагін шийки

у відблиску атласної пошивки

у відруху прибулих сторожів

тому цей потяг пасажир з Берліна

із Бучача – з хасидського тефліна

зі Стрипи - мілководних карасів

в каїрській касі залізниць й сполучень

з граматики виліплює сполучник

із арамейських та івритських слів

у Яффо – порт й годинникова вежа

рукопис спопелілий у пожежі

і дім згорілий з швидкістю петард

-баґаж Аґнона до Єрусалиму

що перевищив норму допустиму

дощем залито й вітер позмітав

ця подорож як втеча крізь пустелю

що мимо селищ і вогнів пустельних

до книжників і під шатро письма

ці залізничні довгі перегони

що вам призначено – письменнику Аґноне –

у Стрипі – сніг і бучацька зима

як все що вам провіщує Месію

прихід – повернення із проблиском надії

із галицьких містечок – із річок

зі срібних карасів й моєї мови

із прибережних міст що біля моря

з прочитаних й написаних книжок

повернення до Бучача й Чорткова

овечих боберків – до молока корови

пророків що заходять до божниць

напевно легше – якщо ти письменник

у яблуках заквашених до мене

і перед вами скошених пшениць

усе у нас зі споминів дитячих

і щоби хто в житті нам не спартачив:

підпал будинку – стрижень олівця

вам з пагорбів й домів Єрусалиму

із чорних кісточок в руках маслини

з голýб’я шийки – з фосфору хребця

зі слів – які підсунуть як тарілку

із порухів в яких підземні ріки

або цей потяг що тремтить крізь ніч

а все-одно навпроти ось станцíйки:

ягня шукає материну дійку

й верблюденя повторює за ним

тому що потяг не прибуде в Яффо

і бучацьке квашене біле ябко

і міст на Стрипі і осінній дим

залишено – як хліб для підгодівлі

ось напливають з вапняку будівлі

за ними – й золотий Єрусалим

Знимка вгорі – Антона Трофимова