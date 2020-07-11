США таки вчинили кібератаку на російську «фабрику тролів».

Трамп сам підтвердив, що давав відповідне розпорядження.

Президент США Дональд Трамп у 2018 році схвалив проведення кібератаки, націленої на російське Агентство інтернет-досліджень в Санкт-Петербурзі, також відоме як «фабрика тролів». Про це він розповів у інтерв’ю кореспондентові видання The Washington Post Маркові Тісену. Розмова з главою Білого дому ще повністю не опублікована, але інтерв’юер подав у своїй колонці, опублікованій у суботу, 11 липня, витяги з неї.

За словами журналіста, Трамп у відповідь на запитання, чи санкціоновував він кібератаку, коротко зазначив: «Правильно». Президент пояснив, що діяв на підставі наданих йому розвідданих про втручання російської сторони у президентські вибори в Сполучених Штатах 2016 року, а також у проміжні вибори до американського Конґресу 2018 року.

Трамп також висловив упевненість, що і його попередник Барак Обама знав про кремлівські кібератаки, але не зробив жодних кроків у відповідь. Трамп дає цьому таке пояснення: «І причиною, з якої він [Обама] нічого не зробив, було те, що він не хотів доторкатися до цього, тому що був переконаним, що [Гілларі Клінтон] виграє, тому що він читав фальшиві опитування. Отже, він думав, що вона переможе. А в нас була мовчазна більшість, яка сказала: “Ні, нам подобається Трамп”».

За словами Трампа, кібератака була лише одним з елементів політики американської влади щодо Кремля. «Ніхто не проявляв до Росії більше жорсткості, ніж я», – наголосив президент. Він, зокрема, нагадав поставки озброєнь Україні, перетворення США на «державу номер один з видобутку нафти», а також неодноразову критику газогону «Північний потік – 2».