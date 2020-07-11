США таки вчинили кібератаку на російську «фабрику тролів».

Трамп сам підтвердив, що давав відповідне розпорядження.

 

 

Президент США Дональд Трамп у 2018 році схвалив проведення кібератаки, націленої на російське Агентство інтернет-досліджень в Санкт-Петербурзі, також відоме як «фабрика тролів». Про це він розповів у інтерв’ю кореспондентові видання The Washington Post Маркові Тісену. Розмова з главою Білого дому ще повністю не опублікована, але інтерв’юер подав у своїй колонці, опублікованій у суботу, 11 липня, витяги з неї.

 

За словами журналіста, Трамп у відповідь на запитання, чи санкціоновував він кібератаку, коротко зазначив: «Правильно». Президент пояснив, що діяв на підставі наданих йому розвідданих про втручання російської сторони у президентські вибори в Сполучених Штатах 2016 року, а також у проміжні вибори до американського Конґресу 2018 року.

 

Трамп також висловив упевненість, що і його попередник Барак Обама знав про кремлівські кібератаки, але не зробив жодних кроків у відповідь. Трамп дає цьому таке пояснення: «І причиною, з якої він [Обама] нічого не зробив, було те, що він не хотів доторкатися до цього, тому що був переконаним, що [Гілларі Клінтон] виграє, тому що він читав фальшиві опитування. Отже, він думав, що вона переможе. А в нас була мовчазна більшість, яка сказала: “Ні, нам подобається Трамп”».

 

За словами Трампа, кібератака була лише одним з елементів політики американської влади щодо Кремля. «Ніхто не проявляв до Росії більше жорсткості, ніж я», – наголосив президент. Він, зокрема, нагадав поставки озброєнь Україні, перетворення США на «державу номер один з видобутку нафти», а також неодноразову критику газогону «Північний потік – 2».

11.07.2020

До теми

Чи потрібна світові ВООЗ
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
США запустили процес виходу з ВООЗ. Що це – Трамп погарячкував? Чи таки мав рацію? Не поспішаймо з висновками, спробуймо з’ясувати.
10.07.20 | | У світі
Підсумовуючи мовчання
Ігор Калинець
Нагадуючи про уродини Маестро:   перед цими воротами    хам повинен зупинитися   ці ворота маленькі термопіли    за ними біле полотно   на зеленому лузі    недоторкана держава    поезії за яку ми також    спізнаємо смак крові
09.07.20 | | Минуле
Гостре миттєве відчуття насолоди
Марта Кузій-Андрущак
Через розфокусованість трактування навчальної дисципліни "акустика" чимала частина звукозаписної індустрії в Україні створена перекваліфікованими з музикантів та інженерів  ентузіастами, котрі шляхом проб і помилок опановують цю складну професію.
09.07.20 | | Штука
Сім діб у Чернівцях Пауля Целана
Наталія ФЕЩУК
Стартував проєкт літературної резиденції «Пауль Целан 100». Перший резидент – Юрій Андрухович.
08.07.20 | | Галичина
Силові тренування зміцнюють і нерви
Спорт посилює сигнали в руховій корі та спинному мозку.
08.07.20 | | Наука
Лист про справедливість та відкриті дискусії
Півтори сотні промінентних осіб Заходу виступили проти атмосфери нетерпимості, яку породжує боротьба за громадянські права
08.07.20 | | Дискурси
«Я комсомолку грав у ленінській кімнаті...»
Юрій Винничук
В журбі живу в журбі сконаю В опалім листі мій кінець Сльоза тече по небокраю У чашу сплющених сердець
08.07.20 | | Дискурси
До обличчя першої жінки
Ганна Улюра
Жорж поєднала три визначні наші фобії: світовий тероризм, техногенні катастрофи, пандемії і сотворила ідеальні умови для кінця світу. У її світі залишалася лише одна таємниця – смерть. Вона багато міркувала про зникоме тіло, про акт злиття з абсолютом, яким їй здавалася смерть.
08.07.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.