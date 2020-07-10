МЗС Грузії нагримало на українського посла через базікання Саакашвілі.

 

Посол України у Грузії Ігор Долгов відбув розмову у Міністерстві закордонних справ у Тбілісі через заяви керівника виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі про те, начебто грузинський уряд – нелеґітимний.

  

Про це повідомляє "Перший канал Грузії".

 

 

Під час зустрічі грузинська сторона підкреслила стратегічні відносини і дружбу між Грузією та Україною і висловила занепокоєння з приводу неприпустимих заяв офіційної особи України на адресу влади Грузії.

 

Офіційний Тбілісі наголосив, що такі дії, які також є порушенням законодавства Грузії, завдають значну шкоду відносинам двох країн.

 

Грузинська сторона висловила надію, що Україна дасть належну оцінку цьому фактові, і обидві сторони докладуть зусиль для подальшого розвитку відносин.

 

Зі слів українського посла, амбасада передасть у Київ позицію офіційного Тбілісі. Він підкреслив, що заява колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі відображає тільки його особисті погляди.

 

Напередодні керівник виконавчого комітету Національної ради реформ Саакашвілі заявив, що вважає уряд Грузії "повністю нелеґітимним".

 

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього президента Грузії, колишнього голову Одеської ОДА Міхеїла керівником виконком Нацреформ 7 травня. Іще тоді МЗС Грузії викликав посла Долгова для висловлення своєї бентеги.

 

10.07.2020

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