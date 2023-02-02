У Європарламенті обговорили здоров'я експрезидента Грузії Саакашвілі.

Представники керівних органів Євроунії закликали Грузію дозволити Саакашвілі лікуватися за кордоном.

У Європейському парламенті у четвер, другого лютого, пройшла дискусія щодо стану здоров'я експрезидента Грузії Михеіла Саакашвілі. Усі євродепутати, представники Єврокомісії та Ради ЄУ, які виступали, зійшлися на думці, що грузинська влада повинна надати Саакашвілі можливість терміново пройти курс лікування в клініці за кордоном. Інформація про це опублікована на офіційному сайті ЄУ.

«Позиція Європейської Унії така: влада Грузії зобов'язана діяти, якщо здоров'я Саакашвілі у критичному стані. Усі зацікавлені в тому, щоб Тбілісі розглянув можливість залучення медичного досвіду незалежної міжнародної організації з незаперечною репутацією», – заявив єврокомісар з питань бюджету та адміністрації Йоганнес Ган (Johannes Hahn). Він наголосив, що Євроунія готова надати для цього всю необхідну допомогу.

Учасники дискусії висловили побоювання, що життя Саакашвілі перебуває у небезпеці. «Йому не можна дозволити померти у в'язниці. Грузинська влада несе повну відповідальність за стан Саакашвілі, а якщо з ним щось трапиться, відповідатимуть за це вони», – застерегла євродепутатка зі Словаччини Міріам Лексманн (Miriam Lexmann), додавши, що «ганебна» поведінка уряду Грузії різко суперечить його європейським устремлінням.

Іспанський євродепутат Начо Санчес Амор ( Nacho Sánchez Amor) вважає, що ситуація зі Саакашвілі була спровокована навмисно, і закликає офіційний Тбілісі призупинити його ув'язнення та дозволити політикові лікуватися. «Це сприятиме нормалізації та розрядці політичної ситуації в країні, а також поверненню Грузії на шлях євроінтеграції», – сказав він.