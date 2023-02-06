Саакашвілі залишиться за ґратами в Грузії.

Суд у Тбілісі вирішив не дозволяти експрезидентові пройти лікування за кордоном.

Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі залишиться за ґратами. Таке рішення Тбіліський міський суд ухвалив на засіданні у понеділок, шостого лютого, тим самим не дозволивши політику пройти лікування за кордоном. Про це повідомив грузинський інформаційний портал Apsny.ge. Виходячи зі стану здоров'я, Саакашвілі ні на засіданні, ні на оголошення вердикту не був присутнім.

З клопотанням про відтермінування чи звільнення від покарання експрезидента Грузії до суду звернулися адвокати Саакашвілі. Це клопотання суддя Аревадзе розглядав близько двох місяців.

На вердикт чекали на вулиці близько півтисячі прихильників Саакашвілі. Біля суду було мобілізовано поліцію. На засіданні сторони проголосили заключні промови. Адвокат підсудного Шалва Хачапурідзе нагадав судді, що порятунок життя третього президента перебуває у його руках. Він закликав суддю «зіграти історичну роль і закласти основу для великого примирення».



Представник пенітенціарної служби Ніка Абрамішвілі не погодився з клопотанням. За його словами, поданий суду висновок не містив достовірної інформації про тяжкість хвороби засудженого і не міг служити підставою для відтермінування покарання чи звільнення.

Суддя Георгій Аревадзе не задовольнив клопотання адвокатів. Рішення судді викликало невдоволення родичів та прихильників колишнього президента.

У Грузії проти Михеїла Саакашвілі порушено п'ять кримінальних справ. Він повернувся до цієї країни в ніч проти 29 вересня 2021 року. А вже першого жовтня був затриманий у Тбілісі та взятий під варту. У жовтні 2021 року Саакашвілі, перебуваючи у в'язниці, оголосив голодування, яке тримав 50 днів і припинив лише після переведення до військового шпиталю в Горі для реабілітації. Однак після повернення до в'язниці 21 лютого політик знову оголосив голодування, яке тривало ще 20 днів. У травні 2022 року в зв'язку з погіршенням здоров'я його було переведено з в'язниці до приватної клініки у передмісті Тбілісі.

За те, щоб Михеїла Саакашвілі відпустили на лікування закордон, виступало керівництво Європейської Унії і багато західних топполітиків.