Офіційно: Кремль не отримував Порошенкового вітання на День Росії.

Прес-секретар президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що жодних обмінів посланнями з оказії дня Росії 2014 року між Владіміром Путіним і Петром Порошенком не було.

Під час спілкування з журналістами в п'ятницю Пєскова попросили підтвердити або спростувати твердження про те, начебто 12 червня 2014 року тодішній Президент України вітав колєґу з днем РФ, передає інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Не можу вам підтвердити цей факт. Жодні обміни вітальними посланнями, які протокольно передбачені у такі національні свята, не відбувалися. Не відбуваються, власне, і зараз, на жаль", - сказав Пєсков.

Також він заявив, що йому невідомо про телефонні розмови, під час яких звучали такі привітання.

Крім того, Пєскова попросили підтвердити достовірність оприлюдненої народним депутатом АнНдрієм Деркачем телефонної розмови Порошенка та Путіна, що нібито відбулася 30 квітня 2015 року.

"Перше. Ми ніколи не коментуємо і не розкриваємо деталей міжнародних розмов нашого президента із зарубіжними візаві, за винятком тієї інформації, яку ми даємо в повідомленнях прес-служби. Друге. Що стосується оприлюдненого запису, мені невідомо про те, що така розмова могла мати місце, і також я не можу нічого сказати про автентичність цього запису", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, Андрій Деркач на прес-конференції в Києві презентував записи телефонних переговорів, на яких звучать голоси, схожі на голоси Путіна та Порошенка. Команда п'ятого Президента назвала ці записи "фейковими".

Напередодні народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук закинула Порошенкові те, що в 2014 році він вітав Путіна з днем Росії. Інформацію про це знайшла на офіційному сайті Кремля.