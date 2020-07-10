Офіційно: Кремль не отримував Порошенкового вітання на День Росії.

 

Прес-секретар президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що жодних обмінів посланнями з оказії дня Росії 2014 року між Владіміром Путіним і Петром Порошенком не було.

 

Під час спілкування з журналістами в п'ятницю Пєскова попросили підтвердити або спростувати твердження про те, начебто 12 червня 2014 року тодішній Президент України вітав колєґу з днем РФ, передає інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

 

"Не можу вам підтвердити цей факт. Жодні обміни вітальними посланнями, які протокольно передбачені у такі національні свята, не відбувалися. Не відбуваються, власне, і зараз, на жаль", - сказав Пєсков.

 

Також він заявив, що йому невідомо про телефонні розмови, під час яких звучали такі привітання.

 

Крім того, Пєскова попросили підтвердити достовірність оприлюдненої народним депутатом АнНдрієм Деркачем телефонної розмови Порошенка та Путіна, що нібито відбулася 30 квітня 2015 року.

 

"Перше. Ми ніколи не коментуємо і не розкриваємо деталей міжнародних розмов нашого президента із зарубіжними візаві, за винятком тієї інформації, яку ми даємо в повідомленнях прес-служби. Друге. Що стосується оприлюдненого запису, мені невідомо про те, що така розмова могла мати місце, і також я не можу нічого сказати про автентичність цього запису", - сказав Пєсков.

 

Нагадаємо, Андрій Деркач на прес-конференції в Києві презентував записи телефонних переговорів, на яких звучать голоси, схожі на голоси Путіна та Порошенка. Команда п'ятого Президента назвала ці записи "фейковими".

 

Напередодні народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук закинула Порошенкові те, що в 2014 році він вітав Путіна з днем Росії. Інформацію про це знайшла на офіційному сайті Кремля.

 

10.07.2020

До теми

Підсумовуючи мовчання
Ігор Калинець
Нагадуючи про уродини Маестро:   перед цими воротами    хам повинен зупинитися   ці ворота маленькі термопіли    за ними біле полотно   на зеленому лузі    недоторкана держава    поезії за яку ми також    спізнаємо смак крові
09.07.20 | | Минуле
Гостре миттєве відчуття насолоди
Марта Кузій-Андрущак
Через розфокусованість трактування навчальної дисципліни "акустика" чимала частина звукозаписної індустрії в Україні створена перекваліфікованими з музикантів та інженерів  ентузіастами, котрі шляхом проб і помилок опановують цю складну професію.
09.07.20 | | Штука
Сім діб у Чернівцях Пауля Целана
Наталія ФЕЩУК
Стартував проєкт літературної резиденції «Пауль Целан 100». Перший резидент – Юрій Андрухович.
08.07.20 | | Галичина
Силові тренування зміцнюють і нерви
Спорт посилює сигнали в руховій корі та спинному мозку.
08.07.20 | | Наука
Лист про справедливість та відкриті дискусії
Півтори сотні промінентних осіб Заходу виступили проти атмосфери нетерпимості, яку породжує боротьба за громадянські права
08.07.20 | | Дискурси
До обличчя першої жінки
Ганна Улюра
Жорж поєднала три визначні наші фобії: світовий тероризм, техногенні катастрофи, пандемії і сотворила ідеальні умови для кінця світу. У її світі залишалася лише одна таємниця – смерть. Вона багато міркувала про зникоме тіло, про акт злиття з абсолютом, яким їй здавалася смерть.
08.07.20 | | Штука
Позов проти Христофора Колумба
Ґі Сорман
Рішення, яке варто спробувати: зберігати пам'ятники і супроводжувати їх стелами, які нагадуватимуть про історичний контекст
08.07.20 | | Дискурси
Живе звучання філармонії
 Дзвенислава Саф’ян
З нами завше є музика, навіть коли ми її не помічаємо. Можливо, ви просто ще не вслухались. Вона не покинула зали, не зійшла зі сцени та не припинила свої вібрації. Львівська національна філармонія  –  гарантує.             
07.07.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.