Аутопсія підтвержує: смерть від COVID-19 настає внаслідок імунної відповіді організму на коронавірус.

Аутопсійне дослідження (посмертний розтин) одинадцяти осіб, які померли від COVID-19, вказує на невідповідність між вірусними вогнищами в організмі а вогнищами запалення і пошкодження органів. Звідси науковці роблять висновок, що за смерть пацієнтів відповідальні імунні реакції організму, а не сам вірус.

Численні дослідження показали, що пошкодженню органів при деяких важких випадках COVID-19 сприяє імунна система. Крістофер Лукасі і Девід Дорвард з Единбурзького університету та їхні колеги провели детальну аутопсію для виявлення ознак SARS-CoV-2 в організмі, а також вогнищ запалення і травм; результати опубліковані в препринті "Tissue-specific tolerance in fatal Covid-19" на medRxiv.

Обстеження 37 анатомічних ділянок, включаючи легені, виявило лиш незначну кореляцію між рівнями вірусного навантаження і запаленням: деякі тканини містили вірус, але не були запалені, водночас інші були пошкоджені, але не містили високих рівнів коронавірусу.



Мапування органотропізму SARS-CoV-2 (зелене) при летальних COVID-19 різних пацієнтів (на вертикальній осі – тривалість хвороби в днях) та локального запалення (фіолетове); зірочкою позначені пацієнти, яким стовували штучну вентиляцію легень.

Є два підходи захисту організму від патогена, пишуть автори дослідження, – резистентність або толерантність, що має значення для пріоритизації або антимікробних, або імуномодулюючих терапевтичних підходів. Результати дослідження показують, що в основі летальних наслідків COVID-19 лежить віруснезалежна імунопатологія. Це, власне, аргументує пріоритетність толерантності до патогенів як терапевтичної стратегії при COVID-19.