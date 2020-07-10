У Тернополі консультуватимуть громадських активістів із шести областей.



У Тернополі відкрили Центр розвитку громадської активності. Проєкт спрямований на підтримку активних громадян шести областей Західної України. Також він покликаний допомогти місцевим органам влади ефективно надавати якісні послуги мешканцям і впроваджувати сучасні технології в управлінні громадою.

Фото: facebook.com/ngocrh

У центрі вже заплановано низку форумів і тренінгів для лідерів громадських організацій. Молоді активісти з громад і неурядових організацій зможуть отримати тут консультації з правових, фінансових і фандрейзингових питань, заручитися підтримкою однодумців та обмінятися досвідом, а відтак ефективніше впливати на розвиток та управління громадою.

Проєкт охоплює шість областей Західної України: три галицьких (Тернопілля, Львівщину та Івано-Франківщину), а також Рівненську, Хмельницьку та Чернівецьку. Реалізовує його громадська організація «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Метою центру є підвищення ролі мешканців та якості роботи активних жителів у громадах.

Фото: facebook.com/ngocrh

«Ми вирішили, що потрібно підтримувати громадських активістів 24/7. Тому організували такий центр, який надаватиме низку послуг – від консультацій до проведення різних заходів. Плануємо, що в Тернополі та ще в 5 областях західної України будуть створені такі коаліції громадської активності», – зазначив керівник ГО «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» Максим Черкашин.

Його заступник Рустам Ергешов додав, що Центр зможе надавати консультації для громадських активістів практично з усіх питань, які можуть виникнути в процесі їхньої діяльності. Для цього має не лише власних експертів, а й залучатиме фахівців Тернопільської ОДА та юстиції. Важливим аспектом роботи Центру буде сприяння у створенні коаліцій громадських активістів.

Задля практичної реалізації задуму тв залучення експертів Центру до підготовки й оцінки проєктів, поданих ОТГ, укладено угоду про співробітництво між «Освітньо-аналітичним центром розвитку громад» та управлінням міжнародного співробітництва та фандрайзингу Тернопільської ОДА.

«Робота таких центрів надзвичайно потрібна для суспільства, адже багато громадських активістів зупиняються на шляху, коли зустрічаються з першими перепонами. Тому дуже важливо, щоб були ось такі центри, куди можна звернутися по допомогу й отримати вчасну фахову консультацію для реалізації свого проєкту», – прокоментував відкриття Центру заступник голови Тернопільської ОДА Віктор Устенко.