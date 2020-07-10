На Донеччині засудили негідника, що вдарив жінку за українську мову.

 

Краматорський міський суд присудив адміністративне покарання – громадські роботи – чоловікові, котрий у грудні минулого року вдарив в обличчя незнайому жінку на вулиці. Мерзтнику не сподобалося, що вона розмовляла українською мовою.

 

Про це повідомляє Kramatorsk Post, покликаючись на рішення суду.

 

 

Згідно з фабулою правопорушення, жінка вийшла на вулицю, щоби винести сміття. Певний час вона стояла біля під’їзду та розмовляла з донькою по телефонону. Українську мову зачув незнайомець і почав наполягати, аби перейшла на російську.

 

Потерпіла злякалася й вирушила до іншого під’їзду, де були люди. А повернувшись, знову побачила незнайомця. Той почав вимагати гроші, а також закидав, що вона нібито вкрала в нього кошти.

 

Коли ж жінка намагалася піти геть, зловмисник наздогнав її і вдарив у око. Внаслідок удару на оці утворився синець; окуляри розбилися, а скло поцарапало ніс.

 

Зловмисник у суді пояснив, що йому просто не сподобалося: жінка говорила не російською. Згідно з його слів, у них виник словесний конфлікт, потерпіла пригрозила викликати правоохоронців. Аби завадити, він намагався відібрати телефон, а потім вдарив кулаком.

 

Суд врахував визнання провини негідником і його каяття як пом’якшувальні обставини. Чоловіка визнали винним у спричиненні легких тілесних ушкоджень та присудили 120 годин громадських робіт.

 

10.07.2020

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