Помер голова Яворівської РДА на Львівщині.

Сьогодні вночі передчасно помер 41-річний голова Яворівської райдержадміністрації Львівської області Андрій Шумський. Про це йдеться на fb-сторінці Яворівської РДА.

Фото: facebook.com/YavorivRDA

«Колектив Яворівської райдержадміністрації із сумом в душі та болем у серці повідомляє про передчасну смерть голови Яворівської райдержадміністрації Андрія Шумського, який пішов з життя на 42-му році життя», – зазначено в повідомленні.

Андрій Шумський народився 24 листопада 1978 року. Очолював Яворівську РДА від 12 грудня 2019 року. Перед тим упродовж трьох років був директором ПП «АМ-Груп», з жовтня 2015-го до лютого 2016 року – директором «Промбуд сервіс», а з 2002 до 20-15-го – директором ПП «Шато-плюс». Вищу освіту здобув у Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «колісні та гусеничні транспортні засоби», кваліфікація – спеціаліст інженер-механік.

На виборах до Верховної Ради 2019 року балотувався від партії «Слуга народу» у виборчому окрузі №122 – Жовківський та Яворівський райони. Шумського представляли як громадського діяча, волонтера та підприємця; фахівця в деревообробній галузі та спеціаліста з екологічних проблем та проблем навколишнього середовища. А найголовнішими його цінностями декларували чесність, працелюбність і порядність. Утім перемогу тоді кандидат не здобув: поступився Павлові Бакунцю з «Самопомочі».

Про причини смерті та подробиці похорону голови РДА наразі не повідомляють. У померлого залишилися дружина і двоє дітей.