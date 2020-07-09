США оштрафували Amazon за доставку товарів до окупованого Криму.

Штраф був мінімальним, оскільки компанія добровільно повідомила про порушення.

Міністерство фінансів США оштрафувало компанію Amazon за поставки товарів у період із листопада 2011 до жовтня 2018 року в Іран, Сирію й окупований Росією Крим. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg. Крім того, в цей період онлайн-рітейлер приймав замовлення від осіб, котрі перебувають у закордонних представництвах Куби, Ірану, Північної Кореї, Судану та Сирії, йдеться в документі, опублікованому на сайті Мінфіну США в середу, 8 липня.

Ці поставки були порушенням санкційних програм, запроваджених Управлінням з контролю за іноземними активами (Office of Foreign Assets Control – OFAC), пояснюється на сайті американського Мінфіну. За даними OFAC, компанія Amazon не перевіряла належним чином адрес та імен клієнтів, не контролювала цих даних у зв'язку з санкціями. «Автоматизовані процедури скринінгу санкцій роздрібної торгівлі не змогли повністю проаналізувати всі трансакції та дані клієнтів, які стосуються відповідності до чинних нормативних документів», – ідеться в поясненні OFAC.

Згідно зі законом, максимальний розмір штрафу за таке порушення даних приписів становив би понад мільярд американських доларів, вказали в Мінфіні США. Однак OFAC врахувало той факт, що компанія Amazon добровільно повідомила про порушення, а також те, що це порушення не є особливо тяжким, і призначило штраф у розмірі 134 523 доларів. Це половина суми всіх трансакцій, здійснених із порушенням законодавства. Саме так визначається базовий розмір штрафу за такі порушення.