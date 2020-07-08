               Я комсомолку грав у ленінській кімнаті,

Коли я навчався в закладі, який тепер називається Прикарпатський університет, у нас була літературна студія, і купа людей щось писала. Але всі на якомусь етапі зійшли з дистанції. А я лишився. Хоч все, що мене тоді оточувало, було проти мене і проти моєї писанини.

На початку 1970-тих мої вірші з'явилися в місцевій періодиці та альманахах. І от Степан Пушик вирішив заопікуватися моїм поетичним талантом. Він і так не мав дуже ким опікуватися, бо Станіславіщина на таланти в 70-тих роках була доволі убога.

Я ще застав Романа Федоріва, який жив з нами по сусідству і з яким заприятелювали мої батьки. А через город в аптеці жив гуморист і аптекар Павло Добрянський.

Так що Софіївка в той час була справжніми Афінами. Аж три таланти на один гектар!

Старші поети воліли, звісно, опікуватися юними поетесами, і кожен з них мав якусь під своєю опікою. Зазвичай, то були студентки. Дехто згодом навіть одружувався на них. Але ці поетеси були слабенькі, старші поети мусили їхні віршики підправляти, редагувати, викидати зайве, дописувати й переписувати.

Мине трохи часу і я сам займуся такою ж благодатною працею далеко не з огляду на юні таланти, а з огляду на інші приваби, які вабили очі.

Мене підправляти не треба було. Хоча підправляли, але то вже редактори і з ідеологічного боку. Подав я до газети вірш:

Поезіє! В щасті чи в горі

Я відчуваю гостріше –

Ти це могутнє море

З серцем великим і ніжним.

Мрія у мене літати

У піднебессі орлиному,

Але найбільша – стати

Хоч би твоєю краплиною.

Яким же було моє здивування, коли замість «Поезіє!», я побачив «Партіє!». Це було оригінально, бо я ніколи не був партійним. Хоча ні – був. У 9 класі ми з кількома кумплями створили УНДП. Навіть виписали собі партквитки.

За совєтів літератори мали дуже багато різного підробітку. Зокрема виступи перед читачами. Члени Спілки за такий виступ отримували по 30 крб., а такі, як я, 15. Але за день можна було влаштувати по кілька виступів. А середня місячна платня була 80 – 100.

Напередодні такого виступу народний поет Степан Пушик повів мене в лікарню до Миколи Карпенка, який очолював Станіславівську філію Спілки письменників. Миколі кілька днів перед тим зробили операцію – вийняли черговий осколок з війни. Рана стала заживати, але одного дня нахилилася над ним медсестра з такими великими персами, що душа поета не витримала. Ну і рана знову закривавила.

Розповідав нам про це зі сміхом. А ми прийшли не тільки, щоб його провідати, бо Пушик вирішив перш, ніж залучити мене до літературно-мистецької бригади і донести комбайнерам та женцям всю красу літературного слова, отримати благословення папи Карпенка.

Папа вийшов з нами на двір, сів на лавочці і кивнув:

– Нехай читає.

Я не з тих поетів, які носять в голові всі свої триста вісімнадцять віршів. Я носив у своїй голові лише двадцять чотири вірші, і один з них про «комсомолку в ленінські кімнаті». Але ж не буду читати членам спілки такого свинства.

Я розкрив загальний зошит і прочитав кілька ліричних віршів. Пушик схвально кивав головою і зиркав на папу. Папа мружився, як котик до сонця, і уважно слухав. Раптом пожвавився. Я якраз читав:

В журбі живу в журбі сконаю

В опалім листі мій кінець

Сльоза тече по небокраю

У чашу сплющених сердець

– Кінець! – вигукнув він. – Не годиться! Ти що – не знаєш, що таке кінець?

Я не знав, що таке кінець. Письменники перезирнулися. Їм уперше довелося побачити когось, хто не знав, що таке кінець. Бо за їхніми поняттями кінець – це прутень!!!!

Чи ти ба!

Потім папа сказав читати далі і врешті підсумував:

– Значить, будеш читати той, той, тамтой і ще отой вірш. Більше й не треба. Чотири вірші нормально? – зиркнув на Пушика. – Там же ж вас скільки буде?

– Поетів? – замислився Пушик. – Четверо. Ще я, Ярослав Ярош і Марія Бабій.

– Ну, кожен прочитає по чотири вірші, а ще ж дует буде?

– Ясно! І дует буде. Як же ж без пісні.

Микола мрійливо усміхнувся:

– Що? Ті самі? – Пушик кивнув. – Ех, – зітхнув Микола. – Мені б з вами, та гріхи не пускають.

Тут вигулькнула медсестра з чудовими боттічеллівськими формами.

– Миколо Івановичу! А ви що тут робите? Негайно на процедури!

Карпенко слухняно підвівся, наблизився до медсестри і вхопив одну з півкуль звабливо випнутої дупці в жменю. Медсестра почервоніла і покивала йому пальцем. Ми провели їх поглядом. Папа ще озирнувся до нас, показав пальцем на розкішну сідницю і підняв великий палець догори.

Наступного дня з самого ранку я вже сидів в автобусі, який віз нас на села Коломийщини. Окрім поетів їхало ще дві дівиці, той самий дует, і композитор та баяніст Богдан Юрків. Богдана я знав з дитинства, бо він працював у нас на Софіївці в клубі. Клуб правив не лише для фільмів, концертів та виборчої дільниці, але й для всенародного суду. Одного разу я прокрався туди, коли судили так званих «цеховиків» – підпільних килимарників. Їх усіх розстріляли.

Ото приїхали ми на поле. Комбайн збирає пшеницю, жінки з серпами піджинають за комбайном, в'яжуть снопи. Хтось там був уже попереджений, що приїде бригада масовиків-затійників, і колгоспники хутко зібралися, посідали на снопах і наготувалися слухати.

Спочатку вірші читали видатні поети, мене лишили на закуску. Але з вигляду пісних селянських облич, було зрозуміло, що уся ця фігня про любов, осінь, Черемош, білу хату, мамині рушники, батьківський поріг – слухати їм нудно. І коли настала моя черга, я не відважився ще більше зануджувати слухачів, а згадав свої школярські співомовки в стилі Руданського. Я наклепав їх у школі цілу купу та й став читати.

Відразу з'явилося пожвавлення в трудящих рядах, пролунали бурхливі оплески і підбадьорювання. Я тихцем зиркав на Пушика, чи не буде гніватися, що я читаю не те, що було вибрано, але він теж сміявся. Одне слово, мене не відпускали, поки я не видав весь свій запас і не наблизився впритул до останнього двадцять четвертого вірша про комсомолку. Але ні, я читати про неї не став.

Завершився поетичний виступ піснями. Після того нас чекало інше село й інша колгоспне поле. Я й далі читав співомовки. А Пушик сказав, що я зробив дуже мудро, бо чотири поета таки забагато.

Над вечір нас приймав голова колгоспу, ми їли, пили, а я мусив знову читати ті співомовки, бо в поетів уже запліталися язики. Потім ми їхали в автобусі назад. Ярош і Пушик активно затискалися зі співачками. За хвилю вони вже палко виціловувалися.

Радісні попискування дівчат, видно збудили приспані бажання в Марії, і вона підсіла до мене. То була дівчина старша від мене на три роки. Тобто їй тоді було двадцять два, а мені дев'ятнадцять. Вона мала великі очі і великі вуста. І взагалі вона була вся велика і об'ємна. Може, навіть вища за мене.

Я був тоді ще наївним і не зіпсованим. Тобто псуватися тільки-тільки почав, перебуваючи в процесі. Дівчат старших за мене я не помічав. Я дивився на них, як на тіточок або в кращому випадку, як на молодиць, які хочуть мене пригорнути і погладити по голівці.

Марія була підхмелена, а я тверезий, бо всі пили горілку і самогон, а я до таких напоїв ще не був готовий. Марія хилилася до мене і молола компліменти, просила ще щось прочитати. Але я вже не мав що читати. Шостим чуттям я підозрював, що це не та особа, якій варто читати «комсомолку».

Раптом автобус в'їхав у село Королівку, де жили батьки Яроша. Ми всі вивалила з автобуса, і п’яна співачка кинулася цілувати руки Ярковій мамі, а Пушик радісно повідомив:

– Вітайте невістку!

Ярош був підпилий і не заперечував. А Пушик продовжував сватання на Королівці. Тут нас теж пригостили самогоном, вина, звісно, не було, і я лише пригублював. Ярош лишився в батьків, а його пасія злилася, що він не поїхав з нею до Станіславова. Однак вона скоро знайшла потіху в композиторові.

В Станіславові Марія попросила, щоб я її провів, бо вже звечоріло. Я, нічого не підозрюючи, слухняно поплентався з нею до гуртожитку педінституту, а дорогою вона купила пляшку портвейну і запросила на вино.

– Ти ж, – каже, – так нічого і не пив. Тобі належиться.

Я не міг докластися, бо грошей не мав, гонорари мали виплатити наступного тижня. Отак я опинився у її кімнаті. Ми пили вино і теревенили про поезію. Марія писала модні тоді балади про тіток і дядьків, про село, калину-малину. Це був позавчорашній день, як і вірші Яроша та Пушика. Для пісень воно годилося, але висока поезія там не ночувала. А я вже на ту пору вгризався в Томаса Еліота й Езру Павнда, Сен Жон Перса і Целана, про яких вони не знали, бо читав я все це польською та чеською мовами.

Я намагався донести Марії глибину такої поезії, але вона лише кивала і дивилася на мене такими ласими очима, що я почував себе заварним еклером. Однак я й далі нічого не підозрював. Я навіть сказав, що мені пора, а вона запропонувала переночувати в неї, бо ж є два ліжка.

І я лишився. І переночував. І нічого не було.

Вранці я тихенько ушився. Вона ще спала. Коли я виходив, вона відкрила одне око і знову заплющила. Я зник, мов злодій. Вкравши в неї віру в людську порядність і доброту. Але я не був добрим. Я якраз тільки починав псуватися. Перебував у процесі.

Дорогою додому я пригадав решту вечора. Фактично всю ту пляшку портвейну я і видудлив, бо поетесі вже було досить. А що вона наполягала, аби я прочитав свої вірші, я взяв та й прочитав:

Я комсомолку грав у ленінській кімнаті,

Були у неї ноги волохаті...

Марія слухала і дивилася на мене глибоко розчарованими майже материнськими очима, в яких просвічувало християнське співчуття. Дивилася, як дивляться на юродивого. Такого рівня зіпсуття вона не сподівалася. Вона вийшла до лазнички, а коли повернулася, я мирно похропував на сусідньому ліжку.

З тих пір Марія мене більше не помічала. Я став прозорим. Ні, не прозорим – невидимкою. І не став видимим навіть, коли до решти зіпсувався.