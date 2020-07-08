Всеукраїнська проща до Зарваниці відбудеться онлайн.


З огляду на карантинні заходи, запроваджені урядом, Всеукраїнська проща до Зарваниці цього року відбуватиметься онлайн. Про це повідомили в Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ.

 

Фото: facebook.com/zarvanytsya

 

Усі охочі зможуть узяти участь у Божественній Літургії, яку транслюватимуть наживо в неділю, 19 липня, о 09:00 з Марійського духовного центру у Зарваниці на медіаресурсах УГКЦ «Живого телебачення», офіційній сторінці Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, офіційній сторінці Марійського духовного центру «Зарваниця», а також у мережі facebook.

 

Всеукраїнська проща до Марійського духовного центру «Зарваниця» відбувалася традиційно щороку в липні. Десятки тисяч вірних із різних куточків України і світу вирушали в паломництво, щоб помолитися перед зарваницькою чудотворною іконою Матері Божої.

 

У 2020-му виповнюється 25 років Всеукраїнській прощі до Зарваниці, на якій Блаженніший Патріарх Мирослав-Іван Любачівський здійснив акт посвяти українського народу під покров Пресвятої Богородиці, а також 20 років Всеукраїнській прощі, під час якої відбулося освячення собору Зарваницької Божої Матері, який тепер є Малою базилікою.

 


Всеукраїнська проща до Зарваниці 14-15 липня 2018 року. Фото: pilgrimage.in.ua

 

Для довідки:

 

Всеукраїнська проща до Зарваниці – найбільша щорічна проща вірних УГКЦ до Зарваницького духовного центру, що в Теребовлянському районі Тернопільської області.

 

Зарваницький духовний центр набув відпустового значення 1867 року, коли відбулася урочиста коронація чудотворної ікони Божої Матері Зарваницької і тодішній Папа Пій IX надав їй відпустового статусу.

 

Щороку у прощі до Зарваниці бере участь величезна кількість паломників, число вірян сягає навіть мільйона осіб. На прощу до Зарваниці прибувають і українці, й іноземці з різних країн світу, представники духовенства, влади, громадські діячі.

08.07.2020

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