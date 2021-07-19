У Зарваниці відбулася багатотисячна всеукраїнська проща.

 

Десятки тисяч вірян з усієї України та з-за кордону взяли участь у всеукраїнській пішій прощі до Марійського духовного центру у Зарваниці на Тернопільщині. Прочани молилися за мир в Україні, повідомив Департамент інформації УГКЦ.

 

 

У суботу, 17 липня, у межах прощі відбувся велелюдний свічковий похід та молебень до Богородиці, а у неділю проща розпочалася з хресної ходи владик та кількох сотень священників. Архиєрейську літургію очолив глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав.

 

 

«Сьогодні в дуже конкретний, дотикальний спосіб Діва Марія в чудотворному зарваницькому джерелі дарує нам можливість втамувати спрагу за живим Богом… Негаразди, болі, труднощі, страждання і навіть смерті тільки підсилюють нашу спрагу за живим Богом. І сьогодні ми тут: черпаємо з джерела, разом молимося, переживаємо цю унікальну загальнонаціональну прощу, стоїмо перед Богом, який є джерелом нашого життя», – сказав у проповіді предстоятель УГКЦ.

 

 

Про боротьбу з COVID-19 та війну на сході він говорив – як про відкриті рани нашої країни. За словами Блаженнійшого Святослава, щоб вистояти, українцям потрібна віра.

 

«Минулого року тут, перед чудотворною іконою, ми відновили акт посвяти України під Покров Богородиці з особливою молитвою. Щоби вона, наша мати, дарувала нам силу пережити ці непрості болючі смертоносні часи. І ми дякуємо, що вона нас почула. Що ми з вами дожили до сьогоднішнього дня. Дожили і маємо здоров'я прийти особисто на цю унікальну духовну Марійську подію», – зазначив Блаженнійший Святослав.

 

 

Загальнонаціональна проща до Зарваницької чудотворної ікони Матері Божої цього року була також присвячена 425-річчю проголошення Берестейської унії.

 

«Ця проща має особливу посвяту, – зазначив у проповіді Блаженніший Святослав. – Хочемо особливо подякувати Господу за подію, яка відбулася у Бересті (нині в Бресті, у Білорусі) 425 років тому. Наша Церква має тисячолітню історію, а 425 років тому її Київська митрополія відновила життєдайну єдність Київської Церкви із наслідником апостола Петра у Римі. Це та єдність, у якій ми були хрещені і яка існувала до поділу між Сходом і Заходом за часів рівноапостольного князя Володимира».

 

Участь у прощі взяли віряни з усієї країни, зокрема й з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму. Щоб дістатися Зарваниці, вони по кілька днів йшли пішки.

 

Чотири дні сюди діставалися віряни з Польщі – на знак духовної єдності між Марійськими духовними центрами Зарваниці і Ченстохови, українським та польським народами. Хто велосипедами, а хто біжучи – подолали понад сімсот кілометрів.

 

 

«Я знав, що тут гарно, але щоб так гарно. Нас так архієпископи зустрічали, вітали. Нам люди кричали більше слів вдячності і браво, як на червоному дивані в Америці», – поділився враженнями житель польського Кнурова, член лицарства Матері Божої Ясногірської Маріан Плащик.

 

Зазначимо, загальнонаціональна проща до Зарваницької чудотворної ікони Матері Божої проводиться щороку у неділю після свята Верховних апостолів Петра і Павла. Торік у зв'язку з пандемію коронавірусу прощу проводили лише онлайн.

 

Зарваниця на Тернопільщині – один із двадцяти найбільших паломницьких центрів Європи. Він відомий не лише чудотворною іконою Божої матері, а й цілющим джерелом, біля якого, за переказами, з'являлася  Богородиця. Паломники сюди приїжджають цілорічно. Щороку Зарваницю відвідують близько двох мільйонів людей.

 

Фото news.ugcc.ua, depo.ua

19.07.2021

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