Цьогоріч прощі до Маріїнського духовного центру в Зарваниці не буде.

Традиційної Всеукраїнської прощі до Маріїнського духовного центру в Зарваниці, яка запланована на 16–17 липня, не буде. Таке рішення сьогодні, 14 липня, за результатами засідання ради оборони Тернопільщини озвучив начальник поліції Тернопільщини Олександр Богомол. Цьогорічна проща відбудеться у форматі невеликих молебнів. 

 

 

"Сьогодні, коли у Вінниці були вибухи, у Тернополі ми бачили, що люди повиходили і були біля приміщення ТОДА, міської ради поліції. Тому або в бомбосховища, або ж подалі від таких об'єктів, – сказав він. – Ми спонукаємо, щоби цього року прощ не було. Ми зустрічалися з греко-католицькими священниками – можуть бути тільки молебні. Ми звернулися, щоб не було масового молебню на площі у Маріїнському духовному центрі. Ми поставимо заборони на в'їзд до Маріїнського духовного центру для транспорту прихожан. Це рішення ми провели вчора, сьогодні його озвучили. Нині бачимо Вінницю – і звертаємося до всіх вірян, усіх священнослужителів усіх конфесій не проводити масові заходи, а також коли є тривога, то йти в укриття негайно".

14.07.2022

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