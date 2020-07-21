Вірян кличуть на прощу до родинного села Андрея Шептицького.

29 липня з нагоди 155-ї річниці від дня народження Андрея Шептицького відбудеться традиційна проща до Прилбич – родинного села митрополита. Про це повідомили на сайті УГКЦ.

Програму прощі оприлюднили на fb-сторінці прилбицького храму.

Так, увечері 28 липня прочани зможуть долучитися до вечірньої служби у храмі, яка розпочнеться о 19:00. Вранці 29 липня, у день народження митрополита Андрея, о 09:30 відбудеться панахида біля каплиці-усипальниці. О 10:00 – Божественна Літургія, яку очолить владика Ігор Возьняк, митрополит Львівський. А о 12:00 паломники матимуть змогу подивитися відеофільм про митрополита Андрея Шептицького.

Для довідки:

Прилбичі – село в Яворівському районі Львівщини, де народився митрополит Андрей Шептицький, ЧСВВ (1865–1944) – український релігійний діяч, єпископ УГКЦ; від 1901 року й до смерті – митрополит Галицький та архієпископ Львівський – настоятель УГКЦ.

За час свого служіння митрополит Андрей Шептицький розбудував греко-католицьку Церкву і в Україні, і за кордоном. Був одним із найбагатших людей Галичини та щедро спонсорував українські культурно-просвітницькі товариства, надавав стипендії молодим митцям.

1905 року заснував Національний музей у Львові (який нині носить його ім’я) та придбав для нього велику кількість експонатів.

Прилбичі стали родинним маєтком Шептицьких у середині ХVІІІ ст. Нині на місці палацу Шептицьких – лише пам’ятний камінь, встановлений 1990 року. 2011 року в парку Шептицьких збудували нову каплицю Матері Божої в пам’ять про ту, яку 1939 року зруйнували більшовики. На околиці Прилбич є родинна усипальниця Шептицьких. У 1997 році в Прилбичах розпочали будівництво храму-музею митрополита Андрея. Тепер церкву-музей наповнюють експонатами, пов’язаними з життям родини Шептицьких, дитячими та юнацькими роками їхніх видатних дітей.

Перед храмом 2011 року встановили перший на той час в Україні пам’ятник митрополиту Андрею та його брату, блаженному священномученику Климентію. Прилбичі є відпустовим місцем для прочан, які приїжджають сюди, щоб помолитися на землі, рідній для митрополита Андрея та його родини.