У Погоні відбулася Міжнародна проща за припинення війни в Україні.

 

17-18 вересня у духовно-паломницькому центрі Матері Божої у селі Погоня Тисменицької громади відбулася XXVIІ Міжнародна проща Вервиці за мир в Україні, припинення війни та за всіх наших військових.

На традиційну прощу до Цариці Покуття прибули сотні вірян з Прикарпаття та інших областей України. Про це йдеться на fb-сторінці Тисменицької міської ради.

 

 

Щороку програма Міжнародної прощі передбачає різноманітні духовні заходи. Проща розпочалася у суботу із винесення Погінської ікони Матері Божої. Віряни спільно молилися на вервиці та пройшли стежками Хресної дороги.

 

Божественну літургію очолив Архієпископ і Митрополит Івано-Франківський Кир Володимир Війтишин у співслужінні з ігуменом монастиря Успіння Матері Божої ЧСВВ Антонієм Яремчуком та духовенством УГКЦ.

 

 

Упродовж двох днів учасники духовного заходу, окрім особистих подяк і прохань, спільно молилися за мир та єдність українського народу, за наших військових та якнайшвидшу перемогу України.

 

У неділю, після Божественної Літургії, яку очолив Єпископ Бучацький Дмитро Григорак усі присутні відновили посвяту Непорочному Серцю Пречистої Діви Марії.

 

19.09.2022

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