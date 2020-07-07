Внаслідок лісової пожежі на Луганщині загинуло 5 людей.

Внаслідок лісової пожежі у Новоайдарському районі на Луганщині, котра перекинулася на житлові будинки, загинуло щонайменше п'ятеро осіб, а ще дев'ятьох госпіталізували.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Пожежа зайнялася у понеділок, 6 липня, поблизу села Осколонівка на території Боровського та Охтирського лісництв. Вогонь охопив приблизно 50 га. Вранці 7 липня пожежникам вдалося подолати полум'я, однак вогонь перекинувся на будинки з людьми.

"У зв’язку з поривчастим вітром (до 25 м/с) та високою температурою повітря (+38) відбулося розповсюдження пожежі на с. Смолянинове Новоайдарського району. Попередньо, 5 осіб загинуло та 9 осіб госпіталізовані до лікарні. Вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу «Вовче озеро» та 45 житлових будинків у с. Смолянинове", – йдеться в повідомленні ДСНС.

Станом на 19:20 вівторка до гасіння залучено 361 особи та 85 одиниць техніки. Рятувальники викликали на місце пожежі допомогу з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Також вогнеборці долають пожежу поблизу села Капітанове у цьому районі. Палає 40 га.