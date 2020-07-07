Радника голови «Роскосмосу» затримала ФСБ.

Його підозрюють у державній зраді.

У Москві затримано радника голови державної корпорації «Роскосмос» Івана Сафронова. Про це повідомило у вівторок, 7 липня, російське інформаційне агентство Interfax з покликом на джерела в держкорпорації. Його затримали співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії.

Своєю чергою, в корпорації повідомили, що затримання Сафронова не стосується його поточної роботи в «Роскосмосі». «На даний момент проводять слідчі заходи. Держкорпорація "Роскосмос" надає всебічну допомогу слідчим органам», – йдеться в пресрелізі «Роскосмосу». Затримання представники держкорпорації пов’язали з попередньою журналістською роботою Сафронова.

Проте в Кремлі прокоментували затримання радника керівника «Роскосмосу» по-іншому. Про це повідомило інформаційне агентство «РИА Новости». Прессекретар президента Дмитро Пєсков, зокрема, заявив: «Наскільки ми інформовані, це затримання жодним чином не пов'язане з журналістською діяльністю, якою раніше займався Іван Сафронов».

Трохи пізніше в ФСБ заявили, що Сафронов, нібито «виконуючи завдання однієї зі спецслужб НАТО», збирав і передавав представнику цієї спецслужби «інформацію про військову співпрацю, оборону й безпеку Російської Федерації». Йому висунули обвинувачення за статтею 275 «Державна зрада», покарання за якою може досягати 20 років позбавлення волі. Порушено кримінальну справу.

30-річний Іван Сафронов – колишній співробітник газет «Коммерсантъ» і «Ведомости». Під час роботи в ЗМІ він висвітлював діяльність оборонно-промислового комплексу і космічної промисловості Росії. У травні Сафронов став радником з інформаційної політики гендиректора «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна.