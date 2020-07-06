Кремль "не чув" про приєднання ОРДЛО до Росії.

Кремлю не відомо про швидке приєднання окупованих територій Донбасу до Росії. Водночас офіційна Москва надалі планує підтримувати мешканців реґіону.

Про це заявив речник президента РФ Дмітрій Пєсков, пише російське видання “РБК”.

“Що стосується якихось кроків у бік Росії, я інформацією з цього приводу не володію”, – сказав він.

Прессекретар Владіміра Путіна додав, що надання російського громадянства жителям ОРДЛО приймалося з “суто гуманітарних міркувань”.

З його слів, Москва продовжить підтримувати мешканців Донбасу, оскільки “ми суттєво не наближаємося до моменту врегулювання ситуації”.

Напередодні колишній керівник терористичної організації "ДНР" (у внутрішній ієрархії організації займав посаду прем’єр-міністра) Алєксандр Бородай заявив під час з’їзду партії “Родіна” в Санкт-Петербурзі про можливе швидке приєднання ОРДЛО до Росії.

На думку Бородая, де-факто ці території вже є частиною РФ. Він додав, що багато мешканців окупованого Донбасу брали участь у голосуванні за поправки в Конституцію РФ.