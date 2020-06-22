У Тернополі через коронавірус закрили ще один дитсадок.



Від сьогодні, 22 червня, дитячий садок №9 у Тернополі тимчасово призупиняє діяльність – у працівника закладу підтвердили COVID-19. Про це інформує пресслужба Тернопільської міськради.

Фото: mediator.te.ua

«У зв’язку з реєстрацією лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 у працівника Тернопільського дошкільного навчального закладу №9 та з метою організації заходів, спрямованих на профілактику захворюваності коронавірусною хворобою серед вихованців та працівників зазначеного закладу, з 22 червня діяльність дитячого садочка №9 тимчасово призупинено», – йдеться в повідомленні.

Заклад закриють відповідно до постанови Кабміну від 20 травня 2020 року №392. Згідно з цим документом, особи, які мали контакт із пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19, підлягають обов’язковій самоізоляції.

Про дату відновлення роботи дошкільного закладу №9 у Тернополі обіцяють повідомити додатково.

Тимчасом сьогодні в Тернополі відновив роботу дошкільний навчальний заклад №12, який було закрито 10 червня. Нагадаємо, в цьому дитсадку захворіла на коронавірус одна з педагогів.

Упродовж періоду, поки заклад було зачинено, всіх його працівників протестували методом ПЛР, результати тестів виявилися негативними. Жодного випадку захворювання серед дітей також виявлено не було. Відтак дозволили відновити роботу дитсадка. Для безпечного перебування в ДНЗ дітей і педагогів тут провели необхідні заходи з дезінфекції приміщення та прилеглої території.

Загалом у Тернополі нині працює 36 дитячих садочків, які відвідують понад 3000 дітей. Середня наповнюваність кожної групи – близько 10 дітей.

Зазначимо, наприкінці минулого тижня мер Івано-Франківська повідомив, що було виявлено коронавірус у виховательки міського дитячого садочка “Дударик”. Відтак дитсадок також закрили на карантин, а для вихователів проведуть ПЛР-тестування на COVID-19. За бажанням, батьки й діти також зможуть пройти обстеження.