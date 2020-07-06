Українці провели дві ночі в ізоляторі аеропорту Афін.

Українські дипломати сподіваються на позитивне вирішення питання щодо незастосування процедури депортації до туристів з України, яких затримали в Афінах через заборону в'їзду до Греції.

Про це заявив директор департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев у коментарі інформаційній аґенції "Укрінформ".

"Консул наразі займається вирішенням питання щодо незастосування процедури депортації до наших туристів. Напевно, вдасться повернути їх в Україну без застосування у майбутньому обмежувальних санкцій ЄС", – сказав Погорельцев.

Він поінформував, що станом на ранок 6 липня громадяни України, яким було відмовлено у в'їзді до Греції 4 липня, перебувають на території поліцейського відділку аеропорту Афін та очікують на повернення в Україну.

"Консульські посадові особи працюють з компетентними органами Греції з метою покращення умов перебування для українських громадян, у першу чергу для бабусі з двома онуками, зокрема, по можливості надати їм дозвіл на проживання в готелі", – зазначив дипломат.

Він запевнив, що українські консули перебувають на постійному зв'язку з нашими співвітчизниками в Афінах, а керівництво МЗС, департамент консульської служби та посольство України в Греції продовжують тримати цю справу на особливому контролі.

Погорельцев додав, що, згідно з інформацією посольства, виліт українців в Україну запланований на вівторок, 7 липня.

4 липня в аеропорту Афін після прибуття з Києва затримали 17 громадян України через заборону на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн. Серед затриманих – двоє дітей віком 8 та 9 років.

Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

Водночас для громадян України, крім окремих категорій, в‘їзд у ЄС наразі залишається закритим.