Американський репер заявив про намір балотуватися в президенти.

Ілон Маск пообіцяв надати Каньє Весту цілковиту підтримку.

 

 

Американcький репер Каньє Вест (Kanye West) оголосив про свої плани долучитися до президентських перегонів у Сполучених Штатах. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter. «Тепер ми повинні реалізувати надії Америки, вірячи в Бога, об'єднуючи наше бачення і будуючи наше майбутнє. Я балотуюся на посаду президента Сполучених Штатів», – повідомив репер в суботу, 4 липня, позначивши свій пост хештегом # 2020VISION.

 

Намір виконавця схвалив мільярдер, голова компанії Space X Ілон Маск. Він додав коментар до твіту репера: «Ти маєш мою повну підтримку!».

 

Варто нагадати, що ще в листопаді минулого року Каньє Вест, виступаючи на фестивалі інновацій Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорку, говорив про намір взяти участь в президентський виборах в США. Проте тоді публіка сприйняла ці слова за жарт і зустріла їх сміхом.

 

Цікаво, що раніше Вест належав до числа небагатьох американських діячів культури, котрі відкрито висловлювалися на підтримку президента Дональда Трампа.

 

Каньє Вест – американський виконавець хіп-хопу, репер, продюсер, композитор і дизайнер. Він народився в 1977 році. Був неодноразово названий одним з найбільших мистців XXI століття. Вест увійшов до числа найпродаваніших виконавців і найвисокооплачуваніших знаменитостей. Він одружений із не менш знаменитою супермоделлю й зіркою реаліті-шоу Кім Кардаш'ян.

 

Вибори 46-го президента США заплановані на 3 листопада 2020 року.

05.07.2020

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